De Daria Maria Diaconu,

Oana Roman și-a vândut apartamentul din Lacul Tei și a cumpărat o vilă în Pipera. Vedeta își dorea foarte mult să aibă un spațiu de locuit mai mare, dar și să o aibă alături pe mama sa, Mioara Roman. Noua casă a Oanei Roman a costat aproximativ 160.000 de euro. Vedeta a reușit să-și amenajeze casa, însă nu și curtea vilei. Aceasta a dat detalii la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.

„Eu nu am avut niciun ban, am vândut un apartament și am cumpărat o casă. Curtea nu este încă amenajată, la anul o să amenajez toată curtea, deocamdată nu mai am niciun ban. Până la primăvară trebuie să strâng bani să fac grădina, să fac aleile, să torn beton. Am și o seră, am și un foișor. Am tras tare să termin interiorul, să ne putem muta. Lucrez la casă de 2 luni”, a declarat Oana Roman, potrivit spynews.ro.

„Eu sunt extrem de organizată, știu clar ce am de făcut, știu care sunt etapele. Anul ăsta am făcut obligat mutarea asta, dar a fost o binecuvântare. Am avut bani doar din munca mea, am vrut să fac așa cum mi-am dorit, nu am făcut rabat la calitate. S-a terminat tot ce am avut, am și prieteni care m-au ajutat, m-am și împrumutat un pic”, a adăugat ea.

Oana Roman, alături de fiica ei, Maria Isabela, în noua casă

Oana Roman a fost în centrul atenției încă de pe vremea când era doar o adolescentă. Este fiica fostului premier al României, Petre Roman, și a Mioarei Roman. Vedeta este căsătorită cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Maria Isabela.

Citeşte şi:

Praful din atmosferă, criminalul nevăzut. Care sunt zonele din București unde poluarea este de peste patru ori mai mare decât limitele admise

Golgota imigrantului. Era director când a decis să plece în Germania: ”Am dormit în parcări și primii bani i-am câștigat săpând grădina unui fost subaltern din România”

Fața plânsă a satului românesc. Cum sunt ignorate de poliție micile furturi care devin crime

GSP.RO Simona Halep - Karolina Pliskova. Situație ciudată la antrenamente