Deși părea că o să aibă o zi liniștită, Oana Roman s-a enervat la culme din cauza firmei pe care a ales-o să-i facă perdelele. Vedeta și-a renovat recent bucătăria și își dorea ca totul să fie pus la punct înainte de Sărbători. Fiica lui Petre Roman a avut o ieșire nervoasă și a povestit de ce s-a supărat atât de rău.

„Știți aia cu halatul, unde e halatul? La mine e cu perdelele, unde sunt perdelele? Astăzi am crezut că fac un atac cerebral de nervi. Mai aveam de pus în bucătărie perdelele pe care le-am comandat acum trei săptămâni. Și în fiecare zi îmi spunea că sunt gata în două, trei zile și nu au fost gata.

Până când am spus că am nevoie de ele zilele astea, orice ar fi. Și mi-a spus să mă duc să le iau. Și m-am dus. Și când am ajuns acolo mi-au spus că au fost gata, doar că atunci când le-au călcat materialul a intrat cinci centimetri și practic nu mai au ce să facă cu ele și că s-au stricat de tot.

Ceea ce înseamnă că le-au dat în lucru azi, deși eu le-am dat comandă de trei săptămâni. Le-au făcut de mântuială astăzi pentru că am pus presiune pe ei și și-au dat seama că nu e bun materialul.

Mi s-a făcut rău de nervi. Am crezut că fac o criză de isterie. M-au pus și pe drumuri degeaba, am pierdut o oră și jumătate în trafic”, a spus Oana Roman pe una dintre rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Oana Roman și-a renovat bucătăria

După împăcarea cu Marius Elisei, vedeta a început să renoveze în casă. Oana Roman a schimbat mobila din bucătărie și este foarte încântată de alegerea făcută.

„M-am trezit gândindu-mă cu recunoștință la ultimele luni în care am reușit sa facem atât de multe pentru noi și pentru casa noastră. 4 luni în care am realizat mai mult decât mi-am propus atunci când am început acest proiect. Curtea, terasa, bucătăria, garajul”, spunea Oana Roman recent.

Citeşte şi:

Oana Radu și-a aniversat ziua de naștere. Artista a împlinit 28 de ani. „Știu că face eforturi mari pentru a-mi face surprize”

Cât plătește CRBL chirie în Spania. Cum s-a schimbat viața lui de când s-a mutat din România: „Spaniolul este foarte leneș și foarte înapoiat”

Cum arată apartamentul lui Augustin Viziru. Maria, fiica lui, are camera ei

PARTENERI - GSP.RO "Mi-au tăiat 70 de milioane din pensia specială. Păcat, erau buni și ăia". Dumitru Dragomir a dezvăluit ce pensie i-a rămas după tăiere

Playtech.ro BOMBĂ! S-a aflat cine este bărbatul cu care Liviu Dragnea a fost înșelat. ‘Amantul’ Irinei Tănase este bogat și căsătorit

Observatornews.ro Pregătiri pentru sfârşitul lumii: Cutia Neagră a Pământului va documenta posibila prăbuşire a civilizaţiei

HOROSCOP Horoscop 8 decembrie 2021. Gemenii sunt deja înclinați spre lipsă de concentrare, ce duce la consecințe neplăcute

Știrileprotv.ro Motivul pentru care bătrânul din Vaslui și-a omorât soția și fiul cu securea este absolut cutremurător. Unde se ducea când a făcut accident

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă