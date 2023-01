Oana Roman a postat un mesaj interesant pe contul de socializare. Ea a mărturisit că a fost pentru prima dată după mulți ani când a simțit cu adevărat că se poate bucura de o seară a „fetelor”.

„Nu se întâmplă lucruri spectaculoase în viața mea în momentul acesta, căci stau mai mult acasă. Aseară am ieșit la masă cu o prietenă și am simțit că parcă eram fugită de la pușcărie, pentru că am stat numai în casă zilele astea și nu-mi place să stau în casă.

Eu sunt dependentă de multă activitate și nu-mi place să stau în loc, dar aveam nevoie aseară să ies și să nu mă simt vinovată că am ieșit cu o prietenă în oraș, așa cum m-am simțit ani de zile, când, practic, pentru orice ieșire trebuia să mă justific”, a spus Oana Roman în mediul online.

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit, după ce au divorțat oficial în 2021, în cele din urmă împăcându-se și dând o nouă șansă familiei. Din păcate, lucrurile nu au mers așa cum au plănuit, iar vedeta a anunțat că Marius a plecat de acasă.

Recomandări A emigrat în cel mai prietenos oraș din lume cu bicicliștii și a lucrat în Columbia, Palestina sau Uganda: „Suntem cu 50 de ani în urmă în urma Olandei. Dar nu suntem singurii”

La scurt timp după ce Marius a confirmat despărțirea și a declarat că nu vrea să mai aibă nicio legătură cu Oana Roman, aceasta a avut prima reacție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Vreau să îi mulțumesc public pentru că, deși am aproape 47 de ani, el mă vede fată”, a scris Oana Roman, pe pagina sa de Instagram, după ce Marius Elisei a spus: „Nu vreau să mai am nicio legătură cu această fată”.

Ce a spus Marius Elisei despre despărțire

„Da, este adevărat! E treaba noastră ce s-a întâmplat, cert e că nu mai suntem împreună și nu mai vreau să am legătură cu această fată. Nu mai locuiesc cu ea.

E treaba noastră cum vom face cu fetița. Detaliile interioare trebuie să rămână în interior, nu trebuie să fie făcut public totul”, a spus Marius Elisei pentru Spynews.ro.

El susține că și-a dorit mult această familie cu Oana Roman, însă nu au reușit să se înțeleagă, astfel că decizia cea mai bună a fost despărțirea. „Nu ne mai înțelegeam de multă vreme. Eu mi-am dorit această familie cu toată puterea, dar dacă nu ai cu cine să-ți faci o familie, nu ai“.

GSP.RO Nu se mai ascund! După scandalul despărțirii, vedeta a ales să publice prima imagine cu cea pentru care a părăsit-o pe mama copiilor săi

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Porecla pe care indienii i-au dat-o Iuliei Vântur! Abia acum s-a aflat ce cred despre iubita lui Salman Khan

Viva.ro Îl recunoști? Oamenii treceau pe lângă el în aeroport, fără să aibă habar că este chiar unul dintre cei mai importanți bărbați din România

Observatornews.ro A pus mâna pe cuţit şi şi-a înjunghiat în gât soţul, sub ochii fiului de 15 ani. Ultima masă a bărbatului din Brescia

Știrileprotv.ro Ce au făcut niște tineri care petreceau într-un sat din Vaslui când au auzit că o ambulanță a rămas blocată în nămeți

FANATIK.RO Românii vor încasa bani pe sticle goale. Cât primești pentru fiecare ambalaj din PET, sticlă și metal returnat

Orangesport.ro Ce s-a întâmplat "în ultimii trei ani" între Anamaria Prodan şi Dan Alexa. Răsturnare de situaţie, de la "mesele şi chefurile" împreună şi gelozia din interiorul familiei

HOROSCOP Horoscop 29 ianuarie 2023. Peștii ajung la o concluzie nu tocmai plăcută, după analiza unor evenimente și decizii ale unor apropiați