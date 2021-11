Liniștea Oanei Roman, care se află în vacanță în Cipru alături de Marius Elisei și fiica lor, a fost întreruptă de un subiect care i-a fost prezentat și ei. Vedeta povestește că pe un grup s-a discutat că ea a rămas fără păr în cap. Fanii fiicei lui Petre Roman i-au trimis mesajele postate, iar ea a ținut să explice tuturor care este situația.

Oana Roman a mărturisit că are niște probleme medicale cu părul, însă nu consideră că este normal ca și cineva să râdă de perioadele neplăcute prin care trec alte persoane.

„Sunt în vacanță și nu vreau să mă enervez și să mă agit. Mai mult m-am amuzat foarte tare. Mi-a trimis cineva niște postări de pe un grup făcut de niște persoane care, după părerea mea, au serioase probleme mintale și psihice… care se legau de faptul că eu nu mai am păr în cap. Da, am această problemă, dar cred că este o problemă medicală deja și nu cred că este ok să ne batem joc de oamenii care au probleme”, a spus Oana Roman pe InstaStory.

În ultima perioadă, Oana Roman și-a schimbat de mai multe ori look-ul cu ajutorul perucilor. Vedeta a renunțat la extensii și și-a lăsat părul natural. Cu părul foarte lung, creț, roz, mov, blondă, brunetă sau roșcată, Oana Roman a surprins pe toată lumea cu look-urile sale îndrăznețe din ultimul timp.

Oana Roman, ținta răutăților

Recent, fiica lui Petre Roman a răbufnit la adresa celor care o critică, printre aceștia chiar și unii cu care a colaborat la un moment dat. Oana Roman e sătulă de critici și a spus tot ce avea pe suflet. „Eu sunt Oana Roman, o ciudățenie pentru ei. Una care nu face parte din lumea lor, a influencerilor curați și minunați, eu sunt aia grasă, penibilă și prost îmbrăcată, de care se face mișto de 30 de ani și noi ne amuzăm în tăcere, dar altfel luptăm vajnic și ipocrit împotriva bullyingului.

Unii au și uitat că ne-am întâlnit, că am lucrat vreodată împreună, se feresc să spună asta, ca și cum e penibil și rușinos să spună că au lucrat cu Oana Roman. Ei sunt în altă ligă, da. Numai că eu sunt în liga în care voi ați vrut să ajungeți și nu veți reuși niciodată”, a mărturisit Oana Roman pe Instagram în urmă cu câteva săptămâni.

