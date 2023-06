Oana Roman vrea să încheie conflictul pe care îl are cu Catinca și spune că nu vrea să se lase călcată în picioare de nimeni. Fiica lui Petre Roman o acuza pe sora ei că nu se interesează de mama lor, Mioara, care este internată la un azil din București.

Catinca declara recent că sora ei plătește azilul mamei lor din pensia acesteia și nu din banii Oanei. „Nu plătește din banii ei azilul, ci din pensia mamei. Pensia mamei plus pensia de handicap îi ajung. Nici măcar nu mă mai agit. Oana se face singură de râs. Și dacă ar fi fost adevărat că plătește ea azilul din banii ei, tot nu ar fi trebuit să se laude în gura mare. Lucrurile astea se fac discret, dacă avea ceva cu mine, îmi spunea în privat. Dar, repet, nu plătește nimic pentru mama din banii ei. Eu nu am văzut niciun act, nu știu nimic, nici cum se numește azilul. Și nu pentru că nu aș fi vrut, ci pentru că nu am putut comunica”, a zis Catinca Roman.

„Nu mai las pe nimeni să mă calce în picioare”

După aceste declarații, Oana Roman a răbufnit și a făcut declarații dure la adresa surorii sale. „Ori știm unde e mama pentru că facem o oră pe drum, ori nu știm nici măcar cum se numește locul.

Unde și când m-am plâns vreodată cât și cum sunt cheltuielile? Unde și când am spus de unde plătesc? Unde și când am spus cât plătesc din banii mei?

Eu sunt „bolnavă”? Sau cine spune cu subiect și predicat că are probleme și ia tratament medicamentos care nu îi permite să conducă mașina până la mama?

Și cu asta am încheiat definitiv și revocabil acest subiect. Puteți să sunați și să provocați cât vreți, eu nu voi mai cădea în plasa voastră. Alții da. Eu nu! Dar nici nu mai las pe nimeni să mă calce în picioare”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

Oana Roman și Catinca nu își mai vorbesc

Cele două surori au ajuns să nu își mai vorbească. Fiica lui Petre Roman spunea că s-a rugat mult timp de Catinca să meargă să își viziteze mama, însă aceasta nu a dorit.

„Pentru mine, Catinca e un subiect închis. Nu ne mai vorbim! Pur și simplu, eu nu îmi mai doresc să mai vorbesc cu ea. Am rugat-o să se ducă și ea la mama pentru că eu eram prinsă până peste cap cu câinii, cu copilul, cu casa și ea nu a vrut să se ducă. Eu peste asta nu pot să trec. E și mama ei!”, declara Oana Roman pentru Cancan.

Cât costă azilul în care Mioara Roman stă de câțiva ani

Oana Roman spunea în trecut că se ocupă singură de costurile care implică îngrijirea mamei sale, astfel că lunar plătește peste 3.000 de lei la centrul de recuperare. „Costă foarte mult, din păcate. Ea a stat într-un centru până în septembrie, care este foarte ok, unde prețurile sunt mai mici. Prețurile într-un loc bun pornesc de la 3.500- 4.000 de lei pe lună, care au totul inclus. Vorbim de cazare, mâncare, asistentă, infirmieră, doctori, activități etc.”

