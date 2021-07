„Am 45 de ani și mă simt bine. Sunt încântată că pot să ies din casă fără machiaj și, deși am slăbit mult, pielea de pe față este încă ok. Nu m-am dat cu cremă pe față aproape deloc până de curând și nu am nici un fel de intervenții.

Nici măcar tratament nu ajung să fac mai des de două ori pe an. Mi-a scris cineva zilele trecute să mă operez la pleoape, pomeți, nas, ca să arăt ca x, mi-a dat un nume. Nu vreau să arăt ca nimeni și nu vreau să mă operez deloc la față.

Nu am obsesia asta și nu o voi avea niciodată. Sunt foarte ok așa. Și în afară de a folosi creme bune, nu intenționez să fac nimic altceva!

Nu am trăit niciodată din aspectul fizic și nici nu caut asta. Am minte destulă încât să trăiesc bine fără să fac o obsesie din fizicul meu. Și asta pentru că am învățat mulți ani, mult și temeinic și apoi am muncit pe măsură”, a scris Oana Roman pe contul de socializare.

