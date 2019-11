De Livia Lixandru,

Oana Roman are probleme de sănătate care au pus-o la pat. ”Eu sunt foarte bolnavă, am răcit foarte rău şi am căzut la pat. Nu mai am nici voce”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman și soțul ei și-au cumpărat vilă în Pipera

Oana Roman și-a vândut apartamentul din Lacul Tei și a cumpărat o vilă în Pipera. Vedeta își dorea foarte mult să aibă un spațiu de locuit mai mare, dar și să o aibă alături pe mama ei, Mioara Roman.

Oana și soțul ei, Marius Elisei

Noua casă a Oanei Roman a costat în jur de 160.000 de euro. Vedeta a reușit să-și amenajeze casa, însă nu și curtea vilei.

”Eu nu am avut niciun ban, am vândut un apartament și am cumpărat o casă. Curtea nu este încă amenajată, la anul o să amenajez toată curtea, deocamdată nu mai am niciun ban.

Până la primăvară trebuie să strâng bani să fac grădina, să fac aleile, să torn beton. Am și o seră, am și un foișor. Am tras tare să termin interiorul, să ne putem muta. Lucrez la casă de două luni”, a declarat Oana Roman, potrivit spynews.ro.

