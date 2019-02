„Am fost în weekend la Atena. Din păcate, vremea nu a ținut cu noi, a fost frig şi un vânt foarte puternic şi nu am reusit să vizităm prea mult. Ce am constatat: mi s-a parut un oraș trist, extrem de murdar şi neîngrijit, şi fără vibe. Bucureștiul este fără îndoială peste Atena la multe capitole. Mi-a plăcut la Bouzouchia şi au mâncare bună! În rest, am fost mândră de orașul în care trăiesc, şi am întâlnit ceva greci care au recunoscut că, vizitând Bucureștiul, au constatat că e mai curat şi mai plin de viaţă decât Atena!”, a scris Oana Roman în mediul virtual.

La începutul acestui an, Oana Roman și-a spus părerea despre operațiile estetice. Aceasta se laudă că, la aproape 43 de ani, nu are nicio intervenție de acest fel.

„Am aproape 43 de ani și nici o intervenție estetică, mai stiu multe femei, chiar foarte frumoase care au reușit să rămână dezirabile fără să apeleze la operații estetice. Multe femei, însă, se automutileaza într-o goană nebună după o perfecțiune care nu există. Pentru că așa cum spune Randi , frumusețea este atât de imperfectă. Piesa asta are un mesaj foarte puternic și cred că ar trebui ascultată cu atenție de femei, pentru că vine de la un bărbat. Ascultați. Merită”, a spus Oana Roman.

