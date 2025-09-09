Pentru Oana Roman, începutul acestui nou an școlar a venit cu emoții puternice și bucurii împărtășite alături de fiica sa, Maria Isabela. Vedeta a postat pe Facebook un mesaj emoționant, însoțit de imagini din prima zi de școală a fiicei sale, care a pășit acum în clasa a V-a.

„Prima zi de școală din clasa a V-a. E aproape cât mine de înaltă și eu nu știu cum a trecut timpul. Uneori vreau să fie din nou bebeluș, alteori mă bucur că e mare și deja suntem o echipă, prietene și confidente. E cel mai bun copil. Să fie sănătoasă și norocoasă. La mulți ani, iubirea mea, Maria Isabela!”, a scris Oana Roman, precizând și că ziua primei zile de școală coincide cu onomastica fiicei sale.

La finalul postării, Oana a împărtășit și câteva colaje emoționante care surprind transformarea Isabellei din ultimele patru începuturi de an școlar, o dovadă a trecerii timpului și a legăturii strânse dintre mamă și fiică.

Marius Elisei a lipsit din nou

Dacă pentru Oana și Isabela ziua a fost plină de emoții și împliniri, tatăl fetei, Marius Elisei, a lipsit din nou de la un moment important. Invitată la Spynews TV, vedeta a mărturisit că nu s-a mirat și că nu mai are așteptări de la fostul soț.

„Nici nu era nevoie să se contribuie cu nimic. Este acea pensie alimentară de 500 de lei (…) Nu s-a contribuit cu prezență, nu e nimic nou (…) Eu nu plâng, slavă lui Dumnezeu, pentru că câștig bine (…) Viața nu e corectă, eu am învățat asta de foarte mică, din păcate. Nu putem face altceva decât să scoatem ce mai bun din tot ce putem”, a spus Oana Roman.

Deschisă către o nouă relație, dar fără grabă

Întrebată dacă își dorește un nou partener în viața ei, Oana Roman a recunoscut că nu exclude posibilitatea, însă nu se grăbește și este mult mai atentă după experiențele trecute. „Nu exclud (n.r. – o posibilă nouă relație). Nu exclud, Doamne ferește, doar că sunt mult mai circumspectă, după ce am trecut prin ce am trecut.

Deocamdată, mă concentrez pe proiectele mele. Nu cred (n.r. – că ar accepta în viața ei pe cineva mai tânăr decât ea), nu cred că vârsta e o problemă, de fapt (…) Nu știu, nu pot să fac un calcul să îi fac un portret-robot”, a explicat vedeta.

Astfel, chiar dacă drumurile Oanei Roman și ale lui Marius Elisei s-au despărțit, vedeta demonstrează că știe să facă față provocărilor vieții cu demnitate și optimism, concentrându-se pe cea mai importantă „realizare” a ei: fiica Isabela.

Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu
Exclusiv
Știri România 10:10
Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu
Cum va fi vremea în perioada 8 septembrie - 5 octombrie 2025. ANM anunță temperaturi neașteptate
Știri România 08:57
Cum va fi vremea în perioada 8 septembrie – 5 octombrie 2025. ANM anunță temperaturi neașteptate
Imagini cu Cristina Spătar și cei doi copii în vacanță. Vedeta a cunoscut-o pe iubita fiului ei
Stiri Mondene 10:20
Imagini cu Cristina Spătar și cei doi copii în vacanță. Vedeta a cunoscut-o pe iubita fiului ei
Marcel Boloș l-a avertizat pe fostul premier Marcel Ciolacu de deficit: „Mi-a spus că îl doare în organul genital”
Politică 08:32
Marcel Boloș l-a avertizat pe fostul premier Marcel Ciolacu de deficit: „Mi-a spus că îl doare în organul genital”
Mișcări de trupe pentru Congresul PSD. Femeile avansate în funcții-cheie pentru a-i consolida lui Sorin Grindeanu puterea internă
Exclusiv
Politică 08 sept.
Mișcări de trupe pentru Congresul PSD. Femeile avansate în funcții-cheie pentru a-i consolida lui Sorin Grindeanu puterea internă
