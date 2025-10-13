Oana Roman și-a surprins urmăritorii cu o comparație neașteptată între două destinații turistice: Predeal și Cannes. Vedeta, cunoscută pentru pasiunea ei pentru vacanțe și postările zilnice pe rețelele sociale, a arătat cum o cazare la munte în România poate depăși prețul uneia într-unul dintre cele mai luxoase orașe din Franța.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Mai exact, Oana Roman a comparat două hoteluri de 4 stele pentru două persoane (un adult și un copil), selectând perioade de 4 nopți la Predeal și 5 nopți la Cannes. Rezultatul a fost surprinzător: pentru 5 nopți în Franța, vedeta a plătit 521,80 euro, echivalentul a aproximativ 2.200 de lei, beneficiind și de o reducere de 10%. În schimb, pentru 4 nopți la un hotel de 4 stele în Predeal, prețul a fost de 3.000 de lei, adică cu aproximativ 1.000 de lei mai mult decât în Cannes.

„Iată rezervarea la Cannes! La prețul acesta am avut 10% reducere, plus bonus de fidelitate. Am plătit echivalent la 2.200 de lei”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

Această comparație readuce în discuție prețurile cazărilor din România, un subiect des criticat de români, și evidențiază faptul că, uneori, vacanțele în țară pot fi mai costisitoare decât cele în străinătate, chiar și în destinații exclusiviste precum Cannes.

Ce a pățit Oana Roman, după ce a primit un pachet din Anglia

Oana Roman a trecut printr-o experiență neplăcută și a decis să împărtășească totul cu urmăritorii ei pentru a-i ajuta atunci când vor să facă comenzi internaționale. Vedeta a apelat la o fată din Anglia pentru a cumpăra un produs greu de găsit în România, însă firma de curierat internațional care trebuia să îi livreze coletul a surprins-o neplăcut.

Deși produsul avea valoarea de 114 lire, curierul a taxat-o ca pentru un produs de 150 de lire, aplicând TVA, ceea ce a făcut ca Oana Roman să plătească practic dublu. Vedeta a tras un semnal de alarmă pentru fanii săi, sfătuindu-i să fie foarte atenți atunci când comandă produse din străinătate pentru a nu trece printr-o experiență similară.

„În primul rând, vă spun să nu vă comandați niciodată nimic din Anglia care să vină în România prin DHL, pentru că o să plătiți produsele de două ori. M-a ajutat o fată din Anglia să îmi cumpăr niște teniși pe care nu îi găseam nicăieri. Surpriza este că ea, drăguță, i-a trimis cu DHL. Am plătit 50 de lire transport, în condițiile în care adidașii costau 114 lire și după ce au făcut actele, cei de la DHL mi-au cerut taxe vamale, TVA și transport, încă o dată, în valoare de 100 de euro. Practic, ei au hotărât că valoarea declarată a produsului este de 150 de lire, deși le-am trimis factura care arăta negru pe alb prețul tenișilor de 114 lire. Astfel încât, valoarea fiind de 150 de lire, mi-au aplicat TVA și taxe vamale în plus. Fără transportul de acolo în România, care m-a mai costat pe mine 50 de lire. Cert este că pentru o pereche de teniși care au costat 114 lire, am plătit 50 de lire transport și ei mi-au mai cerut 500 de lei TVA taxe vamale. Practic, i-am plătit dublu și ceva. O bătaie de joc!”, a spus Oana Roman.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE