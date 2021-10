Oana Roman va suferi o operație de abdominoplastie. „În luna noiembrie sunt programată”

„Eu în zona abdomenului am o plasă și o operație cu o tăietură foarte mare și urâtă. Nu am voie să fac nici proceduri în acea zonă, pentru că acolo organele trebuie să stea liniștite.

Eu sunt tăiată de deasupra buricului până jos, de sus în jos. Tăietura va dispărea în urma operației pe care o voi suferi, pentru că bucata respectivă de piele se taie.

Și buricul e tăiat. Trebuie făcută o operație estetică un pic. O voi face la privat. În luna noiembrie sunt programată la operație. Am făcut toate analizele și un CT. Sunt pregătită!”, a anunțat Oana Roman, în emisiunea „Xtra Night Show”.

„Eu am continuat să slăbesc anul acesta, deși proceduri nu mai fac din martie. Am făcut doar fasting. 16 ore nu mănânc, opt ore mănânc. Beau ceai, că mă ajută să nu-mi fie foame. Am slăbit vreo 20 de kilograme. Acum intru în măsura 42-44. Am pornit de la XXXL, măsura 50. Acum îmi iau haine măsura L. Nu vreau să am mai puțin de 70 de kilograme. Nu vreau să-mi cadă fața!”, a mai spus Oana.

