Conform sursei citate mai sus, Oana Zăvoranu a fost executată silit din cauza unor datorii mai vechi pe care nu le-a achitat. Astfel, Porsche-ul Cayman din 2008 al Oanei Zăvoranu s-ar fi adjudecat în parcarea subterană de la Bucur-Obor, iar prețul de pornire a fost de 17.489 de euro.

Vedeta spune că nu e adevărat, că încă deține această mașină. Ea susține că e un lider și că nu se lasă. „În direct, Oana Zăvoranu care nu v-a mințit niciodată, vă arată că mașina ei este fix în fața casei. Normal că unui lider adevărat și șmecher ce faci?

Îi dai în cap! Bravo! Asta se întâmplă cu mine, dar ce nu au știut cei ce au vrut să-mi dea în cap este că eu am mai multe capete”, a spus Oana Zăvoranu la Antena Stars, conform spynews.ro.

Totodată, vedeta a explicat că în urma unor procese pe care le-a avut și nu le-a câștigat ea e nevoită să plătească sume importante de bani. „Da, plătesc în procese în care așa a considerat instanța că trebuie să plătesc, pentru că am încercat să deschid oamenilor ochii că o priză o pot cumpăra de oriunde, că o cremă pe care nu o folosești, nu o poți recomanda, că multe multe multe.

Credeți-mă că am să vă demonstrez, la un moment dat, de ce am tăcut. Am să vă spun cuvânt cu cuvânt, așa transparentă cum mă știți, nu vreau să am conflicte cu nimeni. Vreau pur și simplu împreună cu voi, cei care ați crezut în mine de la început, vreau să construiesc ceva ce nu a reușit să construiască nimeni”, a mai susținut vedeta.

În urmă cu mai bine de un an, mai multe vedete din România au dat-o în judecată pe Oana Zăvoranu din cauza declarațiilor făcute despre ele în mediul online. Una dintre acestea a fost Oana Roman.

Oana Roman a câștigat procesul împotriva Oanei Zăvoranu

De-a lungul anilor, Oana Zăvoranu a jignit-o pe Oana Roman și părea că nu se va opri. La emisiunile la care mergea, actrița făcea glume la adresa fiicei lui Petre Roman. Partenera lui Marius Elisei a dat-o în judecată pe fosta soție a lui Pepe, iar după un an de proces și nouă termene, Oana Roman are, temporar, câștig de cauză. Instanța a decis ca Oana Zăvoranu să șteargă toate materialele de pe social media în care vorbește despre Oana Roman, dar și să-i plătească daune morale.

„Admite în parte cererea. Obligă pârâta să înceteze răspândirea, pe orice cale, de afirmaţii defăimătoare la adresa reclamantei, fie prin referire directă la numele reclamantei, fie prin utilizarea unor apelative sau descrieri care fac referire la persoana reclamantei, precum şi să înceteze desfăşurarea de acţiuni defăimătoare la adresa reclamantei, prin intermediul reţelelor online de socializare sau prin alte mijloace, de natură să încalce drepturile reclamantei la viaţa privată, demnitate, onoare şi reputaţie. Obligă pârâta să şteargă de pe conturile sale deschise pe reţelele de socializare (Facebook, Instagram, YouTube) toate materialele care au conţinut calomnios la adresa reclamantei. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 25.000 lei daune morale. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Respinge cererea pârâtei privind cheltuielile de judecată, ca neîntemeiată. Cu recurs în 30 zile de la comunicare; cererea de recurs se depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 20.12.2022”, se arată pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Potrivit deciziei judecătorești, Oana Zăvoranu va fi nevoită să-i plătească Oanei Roman suma de 25.000 de lei, aproximativ 5.000 de euro, pentru daune morale. Cu toate acestea, decizia instanței nu este una definitivă, iar actrița o poate contesta și ataca în instanță, în termen de 30 de zile.

Oana Zăvoranu, proces cu mai multe vedete de la noi

Actrița ar fi avut mai multe atacuri defăimătoare și calomnioase la adresa mai multor persoane publice de la noi. Oana Zăvoranu a fost dată în judecată de Alina Ceușan, Cristina Ich, Anda Adam și Adelina Pestrițu.

Fiecare dintre acțiuni a avut ca obiect ordonanța președințială, o procedură specială, în temeiul căreia instanța de judecată poate dispune de măsuri temporare, în cazuri urgente. Cristina Ich, Anda Adam, Alina Ceușan și Adelina Pestrițu au cerut ca instanța de judecată să îi interzică Oanei Zăvoranu să mai folosească, în public, numele lor.

