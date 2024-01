De-a lungul anilor, Oana Zăvoranu a făcut multe acuze în spațiul public, a avut scandaluri chiar și cu persoane publice, cu care a ajuns la proces. Nici în 2024, vedeta nu a renunțat la mesajele acide, de data aceasta s-a adresat dușmanilor ei, fără să le dea nume însă.

„I-am tolerat, primit în casa mea, dat acces la banii mei sau pentru că am crezut că au coloană vertebrală sau vreo urmă de omenie”, spune Oana Zăvoranu pe Instagram, unde a postat un mesaj dur.

„Pentru mine, anii chiar dacă trec nu mă îmbătrânesc. Nimic nu mă îngenunchează, anii nu mă fac să renunț la ce iubesc și în ce cred, ci mă fac mai puternică, mai ambițioasă și mai aprigă față de vrăjmașii care stau ascunși pentru că nu au cum să se uite vreodată în ochii mei, nici puterea sau demnitatea de a-și cere iertare.

Oana Zăvoranu: „Mulțumesc mult tuturor dușmanilor”

Eu nu am greșit decât pentru că i-am tolerat, primit în casa mea, dat acces la banii mei sau pentru că am crezut că au coloană vertebrală sau vreo urmă de omenie. Dumnezeu însă nu doarme niciodată! Nu vă mai duceți pe la biserici la mișto, spovedi sau alte minciuni. (…)

Arătați-vă adevărata față că nu puteți minți pe nimeni la nesfârșit. El vă vede și știe El cel mai bine ce vă dă!”, a transmis vedeta în mediul online, conform wowbiz.ro.

În final, spre surprinderea tuturor, Oana Zăvoranu le-a mulțumit dușmanilor ei. „Mulțumesc mult tuturor dușmanilor. Ei sunt singurii fraieri care se preocupă mai mult de mine decât de ei. Eu vă iubesc mult de tot!”, a încheiat ea.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf, la un pas de divorț în 2023

Alex Ashraf avea o relație extraconjugală de ceva timp, iar actrița îl acuza că a cheltuit din banii ei cu amanta. Însă… totul este bine când se termină cu bine. Oana și-a iertat soțul, iar acum își trăiesc povestea de dragoste ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

„Pentru că este iubirea vieții mele și sufletul meu pereche. Pentru că am simțit că și el își dorește asta mult. Pentru că Dumnezeu ne-a unit și pentru că nu mor vulturii când vor fluturii”, a scris Oana Zăvoranu pe contul ei personal de Instagram.

Actrița nu s-a ferit niciodată să recunoască iubirea pe care i-o poartă lui Alex Ashraf. După problemele în cuplu, cei doi au decis să înceapă totul de la zero și să lase în trecut toate greșelile făcute. Soțul Oanei Zăvoranu și-a asumat tot ceea ce a făcut și este fericit că actrița a reușit să-l ierte și să-l primească din nou acasă. „Eu am făcut primul pas al împăcării.

Nu e nicio rușine să spun asta. Pur și simplu, mi-am dat seama că am făcut o prostie atunci când am plecat de lângă ea, într-un moment de rătăcire. Fiecare dintre noi mai trece și prin perioade dintr-astea, de vulnerabilitate. De data asta a fost vina mea! Când am realizat gafa imensă făcută, am purtat o lungă discuție cu Oana pe tema asta.

Bine, nici în perioada în care am stat separat, noi am continuat să ținem legătura, să discutăm. O făceam în fiecare zi și asta cred că ne-a prins bine amândurora”, a declarat Alex Ashraf pentru Cancan.

