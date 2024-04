După ce în 2008 și-au unit destinele și au avut o nuntă fastuoasă, considerată unul dintre cele mai mari evenimente ale anului, CRBL și Elena au ajuns la un moment de cotitură în relația lor. Anunțul recent al divorțului lor a surprins pe mulți, mai ales în contextul în care în urmă cu puțin timp, participarea lor la emisiunea Power Couple părea să consolideze legăturile lor.

Cunoscutul artist și soția sa au avut o relație aparent liniștită, însă se pare că neînțelegerile dintre ei s-au amplificat odată cu întoarcerea lor de la Power Couple. Neînțelegerile și tensiunile au crescut până la un punct în care separarea a devenit inevitabilă, cu atât mai mult pentru binele lor și al fiicei lor în vârstă de 14 ani.

Deși despărțiea a avut deja loc, comunicarea rămâne deschisă și prietenoasă între cei doi, prioritare fiind nevoile și binele fiicei lor. CRBL locuiește acum singur în Pantelimon, în timp ce Elena s-a mutat cu fiica lor într-un cartier rezidențial din Ilfov, aproape de nordul Bucureștiului, potrivit Click! Motivul acestei alegeri pare să fie legat de proiectele profesionale ale Elenei în această zonă.

Cu toate că drumurile lor s-au separat, colaborarea pentru educația fiicei lor rămâne una solidă. CRBL s-a angajat să susțină financiar studiile Alessiei, care urmează cursurile la International School of Bucharest, iar taxa anuală este de 15.000 de euro.

După anunțul divorțului, Elena a decis să își închidă contul de Instagram, probabil din dorința de a sta o perioadă liniștită, fără întrebările fanilor despre motivul care a dus la despărțirea de CRBL.

Anunțul celor doi vine după ce au participat recent la emisiunea Power Couple. Cei doi au împreună o fetiță, iar căsnicia lor a fost una discretă, de-a lungul anilor.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alessiei.

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru.

Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a scris CRBL pe Instagram.

