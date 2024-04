Rețeaua socială a precizat joi, într-o postare pe blog, că testează funcțiile ca parte a campaniei sale de combatere a escrocheriilor sexuale și a altor forme de „abuz de imagine”, precum și pentru a face mai dificilă contactarea adolescenților de către infractori.

Șantajul sexual (sextortion în limba engleză, nr.), presupune convingerea unei persoane să trimită online fotografii explicite și apoi amenințarea că imaginile vor fi făcute publice dacă victima nu plătește bani sau nu se angajează să facă favoruri sexuale. Printre cazurile recente de mare notorietate se numără doi frați nigerieni care au pledat vinovați pentru că au extorcat sexual adolescenți și tineri din Michigan, SUA, dintre care unul s-a sinucis, și un ajutor de șerif din Virginia care a șantajat sexual și a răpit o fată de 15 ani.

Instagram a precizat că escrocii folosesc adesea mesajele directe pentru a cere „imagini intime”. Pentru a contracara acest lucru, compania va începe în curând să testeze o funcție de protecție împotriva nudității pentru mesajele directe, care estompează orice imagine care conține nuditate „și încurajează oamenii să se gândească de două ori înainte de a trimite imagini nud”.

„Funcția este concepută nu doar pentru a proteja oamenii de a vedea nuditate nedorită în mesajele lor, ci și pentru a-i proteja de escrocii care pot trimite imagini nud pentru a-i păcăli pe oameni să trimită în schimb propriile imagini”, a precizat Instagram.

Funcția va fi activată în mod implicit la nivel global pentru adolescenții sub 18 ani. Utilizatorii adulți vor primi o notificare care îi va încuraja să o activeze. Imaginile cu nuditate vor fi estompate cu un avertisment, oferindu-le utilizatorilor opțiunea de a le vizualiza. Aceștia vor primi, de asemenea, opțiunea de a bloca expeditorul și de a raporta conversația.

În cazul persoanele care trimit mesaje directe cu nuditate, acestea vor primi un mesaj care le va reaminti să fie prudente atunci când trimit „fotografii sensibile”. De asemenea, vor fi informați că pot anula trimiterea fotografiilor dacă se răzgândesc, dar că există posibilitatea ca alții să le fi văzut deja. Compania mamă a Instagram, Meta, deține, de asemenea, Facebook și WhatsApp, dar funcția de estompare a nudității nu va fi adăugată la mesajele trimise pe aceste platforme.

Meta, ținta criticilor pentru că ar face prea puțin pentru a-i proteja pe tineri

Instagram și alte companii de social media s-au confruntat cu critici tot mai multe pentru că nu fac suficient pentru a-i proteja pe tineri. Mark Zuckerberg, directorul general al Meta Platforms, proprietarul Instagram, și-a cerut scuze părinților victimelor unor astfel de abuzuri în timpul unei audieri în Senatul american la începutul acestui an. Procurorul general din New Mexico, SUA, a dat în judecată Meta, susținând că rețelele sale sociale sunt „cea mai mare piață unică din lume pentru pedofili”. Acțiunea în justiție a fost intentată în urma unei investigații de doi ani a The Guardian privind lupta Meta privind limitarea traficului sexual cu copii.

Instagram a declarat că lucrează la o tehnologie care să ajute la identificarea conturilor care ar putea fi potențial implicate în escrocherii de natură sexuală, „pe baza unei serii de semnale care ar putea indica un comportament de sextortion”.

Pentru a-i împiedica pe infractori să se conecteze cu tinerii, Instagram ia, de asemenea, măsuri, inclusiv aceea de a nu afișa butonul „mesaj” de pe profilul unui adolescent pentru conturile suspectate a fi implicate în acțiuni de tip sextortion, chiar dacă se urmăresc deja reciproc, și testează noi modalități de a limita accesul acestor conturi la paginile adolescenților.

