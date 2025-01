Oana Zăvoranu a făcut mărturisiri emoționante despre cea mai grea perioadă din viața ei – divorțul de Pepe și ruptura relației cu mama sa, Mariana Bănicioiu. Într-un interviu recent, actrița din serialele „Numai iubirea” și „Sacrificiul” a vorbit despre motivele care au declanșat conflictele ce i-au marcat profund viața personală.

Pe toată durata relației cu Pepe, Oana s-a aflat între ciocan și nicovală, fiind prinsă în mijlocul conflictelor dure dintre mama sa și cântăreț. Mariana Bănicioiu și-a exprimat public dezaprobarea față de relația fiicei sale cu artistul, lucru care a dus la numeroase tensiuni în familie.

„După ce șapte ani de zile am fost tamponul urii dintre mama și acest bichon. Am un dispreț total pentru acest individ și este cea mai mare greșeală a vieții mele pentru cum s-a comportat ulterior, deși eu am fost o fată fină. Mama a fost contra acestei căsnicii, cu scandaluri, urlete. Mama mea a fost un om foarte deștept și îmi pare rău că nu am avut mintea de acum să-mi prețuiesc mama mult mai mult pentru tot ce a fost. Mama nu avea cum să fie de acord cu acest individ, nici cu familia lui. Valorile noastre, mediile, ne diferențiau”, a mai spus Oana Zăvoranu.

„O dragoste adevărată nu se împroșcă cu noroi niciodată”

Fosta prezentatoare TV nu a ezitat să-l numească pe Pepe „cea mai mare greșeală” din viața sa, susținând că relația lor a fost marcată de neînțelegeri și lipsă de sinceritate. Mai mult, Oana a declarat că artistul nu a iubit-o cu adevărat, fapt confirmat, spune ea, de modul în care acesta s-a comportat după divorț.

„Eu am trăit într-o minciună. O dragoste adevărată nu se împroșcă cu noroi niciodată. Eu am rezistat cu stoicism celor mai bine de șase-șapte luni de zile în care am fost tocată, decimată, dacă nu de el, de cei patru-cinci sute de frați ai lui și unchi și mătuși, care făceau cu schimbul la Măruță. Eu aveam o singură mamă care se mai ducea pe la emisiuni când nu mă duceam eu de silă. Nu cred că a existat vreun divorț mai mizerabil decât l-a făcut acest om. Ca și cum nu mai divorțează lumea pe pământul ăsta, ca și cum eram singura femeie care nu-l mai voia. Am fost crucificată. Șapte luni de zile s-a dus zi de zi, te rog să verifici, să mă împroaște”, a mai dezvăluit Oana.

„Îi veneau lovele într-un mare fel pentru că își batjocorea soția”

Oana a mai dezvăluit că divorțul de Pepe a fost urmat de o perioadă extrem de dificilă. Vedeta susține că artistul a profitat de despărțirea lor pentru a câștiga notorietate, apărând în emisiuni TV și vorbind despre ea în termeni negativi.

„Băiețașul ăsta era mort de foame și îi veneau lovele într-un mare fel pentru că își batjocorea soția. [La finalul căsniciei] îmi dădeam seama de diferența de clasă socială. E cât se poate de adevărată”, a mai declarat Oana, care l-a părăsit pe Pepe după ce s-a îndrăgostit de Tudor „Tudy” Ionescu, finul lui Călin Popescu-Tăriceanu.

„Nici în vise nu aș fi avut relația cu Pepe, dacă trăia tata”

De asemenea, actrița a șocat publicul dezvăluind că unicul om care ar fi putut să o oprească din a se căsători cu Pepe a fost tatăl ei. Din nefericire, acesta a murit cu mulți ani înainte, într-o perioadă dificilă, în închisoarea din Rahova, unde ajunsese din cauza regimului comunist.

„Nici în vise nu aș fi avut relația cu Pepe, dacă trăia tata. Tata reușea să fie un mafiot. Într-un cuib de comuniști, tatăl meu era doar al meu. Tata a trebuit să mă dea spre adopție ca să mă ia domnul Zăvoranu”, a spus Oana Zăvoranu, în lacrimi.

