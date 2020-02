De Livia Lixandru,

Invitat în cadrul emisiunii Răi da’ buni, Oase a oferit detalii picante din culisele emisiunii. Partenerul Ginei Pistol a vorbit despre probele la care au fost supuși concurenții și cum au făcut față.

„Erau anumite probe când îi vedeam, ajungeam înaintea lor şi mă ascundeam li vedeam cum fac probele. Vedeam cum în disperarea aia, faci totul greşit. Eu calm, în spate, eram „Dar de ce face aşa, că e mai simplu aşa” şi îmi spun băieţii din producţie: „Aşa făceaţi şi voi!”, susţine Oase, potrivit Spynews.

„Sezonul acesta, eu am rămas surprins. Am văzut echipele, mi se păreau super tari, dar când am văzut ce s-a întâmplat şi trecând toate echipele prin toate stările şi momentele, nu ştiu ce să zic. Nu ştiu dacă e mai bun sau nu sezonul, dar mi se pare incredibil. Am şi văzut un pic din primul episod.”, a declarat el.

Mai mult, ultima declarație făcută de Oase a luat prin surprindere pe toată lumea. „Nu mă aşteptam să câştige cine a câştigat. Dacă aş fi făcut pariuri înainte să plec, pierdeam grav rău de tot.”, a mai povestit prezentatorul.

