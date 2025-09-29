Considerați cei mai cunoscuți impresari din fotbalul românesc, Victor și Giovanni Becali au petrecut câțiva ani după gratii, însă aceștia nu se feresc niciodată să vorbească deschis despre acea perioadă.

Chiar dacă au spus de mai multe ori că nu li se pare că decizia luată de instanță a fost una corectă, cei doi frați au afirmat în nenumărate rânduri că și-au ispășit pedeapsa fără prea multe comentarii.

Giovanni Becali merge zilnic 5 kilometri pe jos

Recent, într-o intervenție pe care a avut-o la televiziunea Digi Sport, Giovanni Becali a vorbit din nou deschis despre perioada pe care a petrecut-o după gratii. Deoarece a intervenit video în emisiunea Digi Sport Matinal care a fost difuzată duminică, 28 septembrie 2025, moderatorul Viorel Grigoroiu a dorit să afle de ce omul de fotbal se tot mișcă în timpul conversației.

Giovanni Becali a precizat că a ieșit să se plimbe, deoarece medicul i-a recomandat să meargă zilnic 5 kilometri. Mai mult decât atât, acesta a dezvăluit că obiceiul l-a avut și în pușcărie.

Hip hop în „cămăși verzi": Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste
Recomandări
„Peste 5 kilometri în fiecare dimineață. Acum o iau spre casa mea. După mă duc spre a lui Victor, apoi spre a lui Gigi. Sunt în curte. De la pușcărie am obiceiul ăsta să mă mai plimb. Când erai la «pușculiță» nu aveai ce face. Te întrebai ce mai face familia, ce mai fac cei dragi. Și atunci, ca să scapi de gândurile alea, te plimbai.

Acum nu mai am gândurile alea, dar medicul mi-a zis că e bine să fac 5 kilometri în fiecare zi. Acolo îi făceam 40 de metri înainte, 30 înapoi și număram până la 80.000, ca să fac numărul de 5 kilometri. A fost groaznic, a fost bine… A fost o parte neplăcută din viață, dar de care trebuie să-ți amintești”, a spus Giovanni Becali în emisiunea Digi Sport Matinal.

Cum a reacționat Cristi Borcea când a ajuns la pușcărie

În urmă cu mai puțin de o lună, Victor Becali a vorbit și el despre perioada petrecută la pușcărie, afirmând că ține perfect minte prima noapte din închisoare.

„Îmi aduc aminte bine prima noapte la pușcărie. Alții nu vor să își aducă aminte de momentele acelea, dar eu îmi aduc aminte. A fost un episod din viața mea și aia e, la revedere! Cristi Borcea era între mine și Giovani Becali și ne uitam la el. Așteptam să ne percheziționeze bagajele și el făcea: «Of, of, of»! Și ne-a bufnit râsul pe mine și pe Giovani. Am râs un sfert de oră. Asta e viața!

Eu am stat cam toată perioada cu el. Erau povești în presa de atunci… Mai erau unii care spuneau că intra Valentina Pelinel, dar acolo nici Klaus Iohannis nu putea să intre. Lumea credea orice”, afirmat Victor Becali în Fanatik.

LIVE TEXT. Protest la Chișinău după alegerile parlamentare din Republica Moldova
