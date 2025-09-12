După ce au fost eliberați din penitenciar, aceștia au vorbit în mai multe interviuri despre perioada petrecută după gratii, dezvăluind prin ce au trecut. Acum, Victor Becali a venit cu noi informații: el a povestit ce a spus Cristi Borcea imediat după ce au ajuns în arest.

Frații Becali au râs de Cristi Borcea la închisoare

„Îmi aduc aminte bine prima noapte la pușcărie. Alții nu vor să își aducă aminte de momentele acelea, dar eu îmi aduc aminte. A fost un episod din viața mea și aia e, la revedere! Cristi Borcea era între mine și Giovani Becali și ne uitam la el. Așteptam să ne percheziționeze bagajele și el făcea: «Of, of, of»! Și ne-a bufnit râsul pe mine și pe Giovani. Am râs un sfert de oră. Asta e viața! Eu am stat cam toată perioada cu el.

Au fost și multe povești. Spre exemplu, veneau copiii de la Academie, care se pregăteau să vină acolo la penitenciar, și aveau ghid. Le mai arătau una alta pe acolo, ca să învețe. Și au venit la noi în cameră. Era o cameră mică, de 10 metri pătrați, cu două paturi, un loc pentru toaletă și mai era o cămăruță. Și au întrebat ei ce e acolo și eu am zis că e Spa. S-au uitat și au zis «Haideți domne, vă bateți joc?». Ce putea să fie acolo? Erau povești în presa de atunci… Mai erau unii care spuneau că intra Valentina Pelinel, dar acolo nici Klaus Iohannis nu putea să intre. Lumea credea orice”, a spus Victor Becali pentru Fanatik.

Victor Becali a rămas cu puțini prieteni după ce a ieșit din pușcărie

Fratele lui Giovani Becali a dezvăluit și ce a învățat din experiența pe care a trăit-o în perioada în care a fost încarcerat, afirmând că, după ce a ieșit din pușcărie, doar familia i-a fost aproape și doar trei prieteni l-au întrebat dacă îl pot ajuta în vreun fel.

„Eu am învățat multe din experiența asta. Pe la noi pe la birou se perindau foarte mulți oameni și apoi i-am văzut că vorbeau altfel. Eu am învățat că cel mai important lucru este familia. Oamenii se dezic imediat de tine, că nici nu poți să îți imaginezi cât de repede.

Eu când am ieșit, trei oameni m-au întrebat dacă pot să mă ajute cu ceva. Vladimir Cohn, Niro (Nicolae Dumitru) și al treilea nu vrea să se știe cine e. Poate am făcut și eu ceva pentru ei și de aceea. Dar sunt și jucători care cu greu pronunță numele de Becali. Nu vorbesc de Gică Hagi, Gică Popescu și cei de genul acesta, ci de cei pentru care noi chiar am făcut ceva și pe care i-am împins în față ca să ajungă sus.

În viață e bine să fii recunoscător, nu pierzi nimic dacă ești așa. Și eu sunt recunoscător celor care mă mai lăsau 5 minute în plus afară, când eram la regim închis. Dar așa sunt oamenii, din păcate. Pentru mulți a fost greu, pentru că familia i-a lăsat. Depinde și cum îți faci familia”, a încheiat Victor Becali.

