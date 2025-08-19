„Mi-am canalizat toată energia în ultimele luni spre finalizarea cărții Gânduri bune și sunt fericită că a ieșit exact cum am visat. Am pus multă emoție în ea, sinceritate și dorința de a aduce puțină lumină în viețile cititoarelor. Nu e doar o carte – fiecare pagină e o oglindă și fiecare răspuns e un pas spre tine, oricine-ai fi. Gânduri bune este o carte-jurnal, dar nu jurnalul meu. Este un spațiu unde cititoarea este invitată să reflecteze, să noteze, să-și răspundă, să se regăsească.

Am propus un exercițiu simplu, dar plin de sens: să te gândești la ceva, să închizi ochii, să deschizi cartea și să citești textul ca și cum ar fi un răspuns. Fiecare femeie care a încercat acest test mi-a spus că mesajul s-a potrivit perfect cu momentul ei”, a mărturisit Octavia Geamănu pentru Click!

Octavia Geamănu și-a dorit să scrie o carte dedicată femeilor din care ele să descopere cât sunt de importante.

„Această carte nu e despre perfecțiune, ci despre adevărul fiecăreia dintre noi. E despre întrebări sincere și răspunsuri care se coc în interior. Este pentru femeia care uneori știe ce vrea, alteori are dubii, dar mereu găsește resurse să meargă mai departe cu fruntea sus. Îmi doresc ca această carte să fie acel reminder pe care fiecare femeie îl merită: că este suficientă și că poate. Dacă doar pentru asta a trebuit să o scriu, sunt fericită. De altfel, până acum, am gestionat singură comenzile.

Fiecare carte a plecat de la mine, semnată, cu mesaj personalizat. Am avut nopți întregi în care am stat și am creat awb-uri, am împachetat cărțile, am vorbit cu cititoarele (…)”, a mai dezvăluit vedeta pentru sursa citată.

Soțul ei, Marian Ionescu de la Direcția 5, a tras singur o concluzie după ce a citit primul cartea scrisă de soția sa.

„Marian a fost primul cititor bărbat al cărții mele. Cred că am slăbit două kilograme de emoții pe măsură ce-l vedeam cum trece la următoarea pagină. I-am spus de la început că este o carte pentru femei, dar răspunsul lui m-a surprins: Orice bărbat poate înțelege mai bine femeia după ce citește această carte. Nu l-am contrazis”, ni s-a mai confesat Octavia Geamănu.

