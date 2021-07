„Este vorba despre cele trei vieţi pe care le are orice om, o viaţă publică, una privată şi alta secretă. Se pare că nu e chiar foarte bine să intrăm în viaţa secretă pentru că lucrurile se complică foarte mult. Întrebare e: cât de mult intrăm în viaţa partenerului nostru şi dacă merită să facem asta?”, sunt primele declarații pe care le face Octavian Strunilă despre filmul său „Complet Necunoscuți”.

Printre actorii care s-au alăturat distribuției se numără Leonid Doni (Robi din Las Fierbinţi), Anca Dumitra (Gianina din Las Fierbinţi) şi Ada Galeş.

Întrebat care e povestea filmului, Octavian Strunilă a dezvăluit: „Este o petrecere, nişte oameni care se cunosc din copilărie şi la un moment dat cineva zice: „Hai să jucăm un joc!”. Ce joc? Scoatem telefoanele pe masă şi tot ce primim în seara asta: apeluri, mail-uri, WhatsApp, citim cu voce tare şi vorbim prin speaker. Şi de aici haosul”.

În același interviu pentru paginademedia.ro, Octavian Strunilă a precizat cât de greu i-a fost să filmeze pelicula în pandemie. Actorii, membrii echipei făceau zilnic teste, se asigurau că nu sunt infectați cu coronavirus.

„E un film făcut în pandemie, un film care s-a născut din nevoia mea de a face. Am găsit acest film care se preta pentru a fi filmat în pandemie. Şapte oameni la o masă într-o casă. Şi de aici mi s-a părut foarte uşor, dar s-a părut a fi foarte greu”, a explicat actorul, care a mărturisit că actorul Alex Botăgean a ieșit pozitiv și a trebuit să fie înlocuit.

Strunilă a găsit în toiul nopții soluția, iar Alexandru Conovaru s-a alăturat acestui proiect. „Alex a făcut o treabă foarte bună. Aveam încredere în el pentru că îl cunoşteam şi ştiam că face treaba asta”, îşi aduce aminte Octavian Strunilă.

„În fiecare noapte mă culcam cu gândul că a doua zi cineva putea să facă COVID. Am filmat 12 zile continuu. Dacă se îmbolnăvea un actor, atunci totul se oprea. Am stat cu testele la uşă. O să vedeţi la making-of cum actorii fac testul, ies afară şi apoi intră din nou să filmeze fără mască. Aşa am stat 11 zile pentru că a 12-a zi am filmat în exterior”, mai povestește actorul.

