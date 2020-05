De Denisa Macovei,

Așa că în aceste două luni și jumătate de autoizolare, Octavian Strunilă s-a întors la actorie și s-a apucat de scris scenarii de teatru și film. “Pentru mine pandemia asta a fost extraordinar de bine-venită. Am reușit să stau în casă, să mă adun, să văd ce-mi doresc. Faptul că m-am îndeletnicit și cu scrisul în ultima vreme, în ultimii ani, vreo 10, când am făcut masterul la Scenaristică, m-a condus puțin în pandemia asta să dau drumul unor proiecte pe care poate nu le-aș fi gândit și nu le-aș fi făcut dacă nu aș fi avut întrebarea dacă eu mai am cu ce trăi la toamnă. Asta m-a forțat cumva să gândesc pe mai multe planuri”, a povestit mai în glumă, mai în serios, Strunilă pe canalul de YouTube a lui Marius Manole și Ilonei Brezoianu.

Actorul a luat atitudine în momentul în care a conștientizat că aceste vremuri nu vor trece așa de ușor și că dacă nu ia măsuri este posibil să nu mai aibă nici o sursă de venit. “Fostele vedete mor de foame. Suntem în teatru independent și noi nu avem salariu. E rău ce se întâmplă afară, dar la mine în casă a fost frumos. Am scris, am regândit lucrurile și am planuri mari. Vreau să fac și film de la toamnă, vreau să fac și un spectacol nou și în același timp să le fac pe cont propriu, să fiu producător. Pe mine nu m-a ajutat nimeni de la un moment dat în colo, nici statul, nici prietenii, nici televiziunile, și a trebuit să învăț să fac de toate. Am învățat să fac rost de bani, să fiu producător, să regizez și să scriu. Numai nu am jucat”, a mai povestit, de această dată serios, Octavian Strunilă.

