Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit o casă în care au investit aproximativ 3 milioane de euro. Au o curte amenajată frumos, o terasă și o piscină. Interpreta de muzică populară și-a amenajat în casă propriul studio, iar recent a publicat primele imagini, pe contul de socializare.

„Camera copilului e cea mai frumoasă cameră din toată casa! Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți! Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile.

Doarme în cameră cu noi, chiar în pat cu noi de multe ori, pentru că așa ne place! Dar în unele nopți de peste weekend, când eu sunt efectiv epuizată, îl mutăm, ca să pot să mă odihnesc și eu”, spunea Vlăduța Lupău pe Instagram.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars cu ceva vreme în urmă, Vlăduța a recunoscut că viața ei s-a schimbat după ce a devenit mamă.

„Până acum viața mea a fost mai simplă, eram mai individualistă. Acum viața mea se rezumă la el. Încerc mereu să petrec timpul liber cu el (n.r. – fiul ei, Iair)”, a declarat Vlăduța Lupău, în urmă cu puțin timp, în cadrul unui interviu, acordat în exclusivitate pentru Antena Stars, citat de Spynews.

