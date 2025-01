Chiar dacă și-a dorit foarte mult să devină mămică, celebra artistă le-a dezvăluit recent fanilor ei că nu se aștepta ca viața să i se schimbe atât de mult. Mai mult decât atât, ar fi apărut și unele probleme la care Vlăduța Lupău nu s-a gândit niciodată.

Cântăreața i-a obișnuit pe internauți să posteze pe rețelele de socializare aproape orice face în viața ei. Iar acum ea a le-a arătat fanilor ei un filmuleț în care Iair, fiul cel mare, plânge. După care a început să primească mesaje prin care lumea îi spunea că trebuie să aibă răbdare, pentru că așa se întâmplă mereu cu micuții.

În momentul în care a văzut că tot mai mulți fani îi dau mesaje, Vlăduța Lupău a postat pe internet un nou clip video, în care le-a transmis internauților ce s-a întâmplat cu ea după ce a născut a doua oară și cum se simte în prezent.

Printre altele, celebra artistă a precizat că îi ține pe Iair și Isaia în camere separate și că fiul ei mai mare plânge mereu, astfel că ea are nevoie e foarte multă răbdare.

Ce nu suportă fiul cel mare al artistei

„Cele mai multe mesaje pe care le-am citit după story-ul cu Iair care plângea: răbdare, răbdare, răbdare. Da. Acum îmi dau seama că cu unul era foarte simplu. Acum, unul într-o cameră, unul în cealaltă, ai nevoie de răbdare. Mămicile au un minus la răbdare, că chiar nu poți să ai răbdare, și un minus în ceea ce privește odihna. Suntem pe minus cronic.

Și m-ați mai întrebat dacă Iair are tantrumuri. Da, le are, de pe la 2 ani jumătate în sus. Normal că le are, e firesc, că acum e perioada. Momentan mă duc cu el la doctor, acolo să vedeți show. Nu suportă să ia sirop, abia îl ia pe cel de imunitate. Nu suportă să ia medicamente, nu suportă aerosoli, cu el e altceva. Merg la doamna doctor și trebuie să am răbdare”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram.

