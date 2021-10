Olimpia Melinte, pierderi de memorie în timpul filmărilor pentru „Vlad”. S-a întâmplat după cea de-a doua naștere. „Am fost afectată”

„Da, una care a fost deja difuzată și mi-a dat bătăi de cap, din episodul 4, în care Eliza îi spune planurile lui Iordache. A fost o secvență grea, filmată destul de repede, dar cu probleme, mai ales că memoria după sarcină nu e atuul unei femei (n.r. funcția cognitivă și memoria se diminuează în cazul femeilor însărcinate).

Înveți mai greu textul. Atunci îmi era greu dar acum e ok. Am fost afectată când am filmat pentru serial, au fost mici probleme”, a povestit Olimpia pentru Click.

Olimpia Melinte a dezvăluit ș ice va face după încheierea filmărilor pentru serialul „Vlad”. Se pare că pentru o perioadă, aceasta vas ta alături de familie.

„Pentru mine urmează un pic de liniște împreună cu familia mea, pentru că fetița mea are nevoie de mama ei acasă. Și pe urmă urmează un lungmetraj în primăvară, până atunci sper că mă odihnesc.

Să văd, sunt în discuții dacă mai fac ceva iarna asta, pentru că terminăm la început de iarnă filmările. Și urmează să lansez prima carte pentru copii, pe care am scris-o în pandemie împreună cu fiul meu, se numește „Serilon Pantalon în țara amintirilor”. Doar planuri cu familia și cariera”

