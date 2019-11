Drumul în sine spre Las Vegas este unul foarte plăcut, căci include un turneu online de poker și o mare finală televizată, show la care oricine poate deveni vedetă, în lumina reflectoarelor. Campania derulată de 888poker vizează 6 săptămâni de concurs, cu 6 turnee online și câte un show TV aferent fiecărui turneu de pe platforma 888poker. În fiecare emisiune TV se califică cei mai buni 6 jucători la tureul online din săptămâna respectivă. Fiecare pornește acolo cu număr egal de fise. Show-ul TV, desfășurat alături de o vedetă, va crea de fapt șase vedete, căci jucătorii de poker vor fi în prim-plan, urmăriți pe postul național de televiziune B1.



Nu mai puțin de 6 români vor avea experiențe impresionante în Orașul Luminilor: în fiecare astfel de finală televizată, câștigătorul primește marele premiu, un pachet complet de beleficii care include excursie la World Series of Poker (WSOP) 2019 și un tichet pentru turneul 8 Crazy Eights, precum și bilet de avion și cazare în Las Vegas. Promoția poate fi considerată una fără precedent în România, incluzând acces la bani și glorie, inclusiv prin prisma popularității oferite de participarea la un show organizat la TV.



Primul pas incepe in online prin încrierea la turneele online săptămânale dedicate jucătorilor români. Orice jucator nou care se inregistreaza pe 888poker primeste in primul rand o intrare freeroll care il poate propulsa chiar pana la masa finala si de acolo in Las Vegas.



Finalele televizate ale turneelor de poker online sunt programate a se desfășura în noiembrie 2019 (pe datele de 21 și 28), în decembrie 2019 (pe 5 și pe 12) și în ianuarie 2020 (pe 9 și pe 16). Campania 888poker este accesibilă oricărui român pasionat de poker, înscrierea fiind la îndemâna tuturor, direct pe internet al adresa: www.888poker.ro Clienții noi 888poker primesc astfel avantaje speciale începând cu data de 8 noiembrie, fiind și mai aproape de șansa de a vizita Las Vegas cu un statut de jucător participant la $888 Crazy Eights din cadrul WSOP 2019. Campania se desfășoară în contextul în care 888poker este partenerul online oficial al circuitului World Series of Poker.



