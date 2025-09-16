Otilia, căsătorită recent în Turcia cu Bekir Ali, trăiește o perioadă de vis. Artista este extrem de iubită de publicul turc, unde are concerte și este tratată ca un adevărat superstar. Recent, cântăreața a făcut un gest emoționant care a surprins pe toată lumea.

Împreună cu soțul ei, Otilia a fost invitată să viziteze o școală de corecție pentru minori și femei, acolo unde tinerii învață să își refacă viața prin educație și activități creative.

„Am fost invitată la o școală de corecție ca să îi ajut pe tineri să fie mai buni pe viitor și să văd activitățile pe care le fac. Ei împletesc, fac lumânări, pictează, croitoresc, joacă șah și sporturi, lucruri care îi pregătesc să se integreze în societate și să își găsească un loc de muncă”, a povestit artista.

Otilia Bilionera a cântat pentru cei de la școala de corecție din Turcia

Otilia nu s-a limitat la o simplă vizită: le-a cântat, s-a jucat cu ei și le-a transmis un mesaj din suflet, încurajându-i să aleagă calea cea bună. „A fost o experiență altfel, foarte emoționantă. Am vrut să le dau speranță și curaj”, a spus vedeta.

Gestul Otiliei arată latura sensibilă a artistei, dincolo de lumina reflectoarelor și statutul de superstar, își dedică timpul pentru a inspira și a sprijini comunități aflate în nevoie.

