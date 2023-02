Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, noi detalii după eliminarea de la „America Express”. „Acum aflăm ce se spune despre noi”

Invitați în cadrul emisiunii Xtra Night Show, Ovidiu și Joaquin au fost surprinși să se vadă de acasă, pentru că acolo nu știau ce părere au colegii despre ei.

„Noi nu am văzut nimic. Acum vedem la televizor ce s-a întâmplat. Cu adevărat. Acolo noi nu vedem. Acum aflăm ce se spune despre noi, cu bisericuțe, e foarte mișto, e foarte interesant. La noi a picat bine, pentru că toate comentariile au fost foarte OK.

Noi cu ei am fost o generație, ca să spun așa, împreună, în fiecare zi”, a mărturisit Joaquin Bonilla, în cadrul emisiunii Xtra Night Show, potrivit Spynews.

„La noi a fost un lucru ușor. Faptul că toate acele locații erau în aceeași zonă. Alții au luat mașina și s-au dus în altă direcție. Nu am luat-o ca pe ceva greu. Joaquin a adunat repede mexicanii. Nu am simțit-o ca o probă grea.

Am simțit-o ca o probă nostimă și, în general, când te distrezi, nu resimți (…) Noi am plecat din primul moment greșit, asta a fost problema noastră. Deci, toți au plecat înaintea noastră, pentru că noi am căutat femeia, lucruri în direcția greșită”, a povestit Ovidiu Buta.

Pentru Ovidiu și Joaquin, vulturul a fost roșu

Deși vestea a fost una foarte tristă, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla se așteptau cumva la această veste din partea Irinei. Aceștia au făcut tot ce au putut în timpul probei, însă nu au reușit să ajungă primii la careu.

„Așa cum bănuiam, totemul nu era ceea ce trebuie și asta pune capăt unui drum extrem de lung (…) În viața mea, nu aș fi făcut această cursă, dar dacă e să o luăm de la capăt, tot așa vreau să facem. Cu același grup, cu aceiași oameni”, a spus Ovidiu Buta.

Dintre cele 9 echipe de vedete care au pornit pe Drumul Aurului, cea formată din stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla a intrat în competiție cu un aparent avantaj: Joaquin este originar din Mexic.

America Express a fost, însă, competiția care a reușit să-i provoace, să-i scoată din zona de confort și să-i ducă dincolo de limitele personale pe toți concurenții. Iar Joaquin a recunoscut că întreaga experiență l-a surprins cu totul, chiar dacă inițial a crezut că este cumva pregătit pentru întâlnirea cu Mexicul, țara sa natală.

