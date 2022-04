Ovidiu Lipan Țăndărică, bunic pentru a doua oară. Ce spune despre relația cu fiul lui, Alexander. „Mi se pare o ciudățenie”

„El este frumos, eu sunt interesant, un bărbat care are o altă viziune a vieții, sigur sunt trecut prin multe, am trăit multe, am încercat multe lucruri, n-am lăsat nimic să-mi treacă așa care să regret ceva că nu l-am făcut, dar toate la timpul lor. (…)

Asta cu bunic e o chestie care mi se pare o ciudățenie! Eu încă îmi trăiesc libertatea asta adolescentină și să fii și bunic e un lucru foarte plăcut, e ceva foarte interesant”, spune Ovidiu Lipan Țăndărică.

„Sentimentul ăsta de a ne înmulți și de a fi o familie mare cred că-l are fiecare. Eu am fost singur la părinți și de-asta mă bucur enorm că am un nepoțel și mai vine unul acum.

Lucrurile decurg, au cursul vieții. Fiecare cu viața lui. Eu încerc să ajut cât se poate de mult și să fiu aproape de ei.

Alexander are concerte, el a terminat Academia de Muzică în Olanda și are proiectele lui personale, compune muzică… (…) E un băiat foarte frumos!

El e reușit! Și talentat! L-am invitat la niște concerte aici în țară, a fost cu mine de puști, când avea 13 ani l-am luat la un concert, cânta la chitară deja, la 16 ani, la 18 ani, la diferite evenimente pe care le-am avut în România, l-am invitat și am cântat pe aceeași scenă. E o plăcere deosebită, e un lucru minunat să simți chestia asta”, a declarat Ovidiu Lipan Țăndărică, pentru Fanatik.

