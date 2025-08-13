Acum, Ozana Barabancea a decis să apeleze un stil de viață sănătos, o dietă echilibrată, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

„M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kg! Luați de-aici! Îmbrac hainele Gloriei, pentru că acum îmi permit! (…) Pentru că mănânc și mă hrănesc, pentru că am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă! Am renunțat la alimentele otrăvitoare din supermarketuri și m-am disciplinat! Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de multe gusturi ademenitoare, dar dăunătoare! (…) Admirația oglinzii îmi șoptește zilnic:

«Hai, Ozana, că poți!». Cel mai frumos cadou pe care-l voi primi de ziua mea este o greutate ca în liceu. Acolo e ținta mea. Să întineresc frumos! Vă pup!”, a scris Ozana Barabancea în mediul online.

Ozana Barabancea a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului în anul 2017, dar în timpul pandemiei a acumulat din nou câteva kilograme. În 2022, Ozana a apelat la inelul gastric.

„Mi-a fost un pic frică de această operație, am făcut-o cu binecuvântarea duhovnicului meu, pe 20 iunie 2017, la domnul Rubin Munteanu. Mi-a dat o nouă șansă, eu nu am vrut neapărat să arăt bine. Eram foarte grasă, de la 128 am ajuns la 116 și la 114 am ajuns pe masa de operație.

Reușisem să slăbesc cu dietă de la 128 la 116. M-am dus efectiv și m-am operat.(…) Am reușit să slăbesc, unii zic că prea mult, dar eu mă simțeam foarte bine, dar pandemia mi-a făcut felul. M-a bulversat și am început să mă îngraș. Și iar m-am dus la domnul doctor și mi-a pus inel. Prima dată mi-am tăiat stomacul, am slăbit 45 de kilograme, eram wow, făceam și sport, arătam bine.

Acum lumea îmi spune că e un pic mai bine, eram mult prea slabă. Eu nu mi-am dat seama. După prima operație nu puteam să mai cânt așa de bine, dar după ce mi-a pus inelul am renăscut vocal. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. După o săptămână am reușit să cânt așa cum cântam înainte de operația de micșorare a stomacului. S-a întâmplat o minune”, spunea Ozana Barabancea în urmă cu ceva timp.

