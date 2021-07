Inclusiv actorul Mihai Bendeac a mărturisit, într-o vreme, că și-ar dori să fie ca Dorian Popa: pozitiv, vesel, indiferent de ora din zi. Educația primită, așa cum susține și celebrul influencer, și-a pus amprenta asupra sa.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, cântărețul, compozitorul și dansatorul Dorian Popa a dezvăluit că nici nu poate fi vorba despre substanțe interzise.

Celebrul vlogger a mărturisit că, odată cu trecerea anilor, a devenit mai matur și mult mai calculat, chiar dacă încă simte că are un suflet de copil și nu pare că va împlini 33 de ani în mai puțin de o lună.

„Hai să-ți explic o chestie. Nu vreau să sune nici arogant și vreau ca oamenii să înțeleagă că sunt extrem de bine crescut de maică-mea, de pe vremea când eram cu palma. Pe măsură ce am dobândit rezultate, am prins și eu curaj, am început să am încredere în mine, am început să mă arunc în ceea ce înseamnă energia, să fiu dozat pe partea de cumsecădenie, pe partea de ceea ce înseamnă respect și educație. Ai punctat un lucru: sunt din ce în ce mai nebun, dar sunt din ce în ce mai calculat, mai echilibrat, chiar dacă mai vocal și mai prezent decât în trecut.”

Dorian Popa