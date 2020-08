Paula Chirilă și-a făcut prima intervenție estetică la nivelul feței. Cum arată acum. “Am grijă de mine de când mă știu”

“A fost acum o săptămână. Este genială procedura. Îți face anestezie, nu te doare absolut nimic. Sunt doar niște fire de acid hialuronic.

Se duce pe sub piele tot acidul ăla hialuronic și pielea arată un pic mai bine. Oricum am grijă de mine de când mă știu, am și o genă foarte bună”, a spus Paula Chirilă, potrivit Spynews. Vedeta a postat și pe contul de socializare mai multe imagini, în care se vede clar că pielea ei este întinerită.

“Am vrut să păstrez ceea ce am mai mult timp. Mesaje întotdeauna vor fi. Eu încurajez pe oricine să facă orice să se simtă bine și Doamne ajută să dai peste un medic care nu te mutilează”, a adăugat ea.

“Mi-am făcut mai demult o lipo că rămăsesem așa cu burtică după sarcină. Nu scăpam de nicio culoare de asta, nu reușeam”, a mai spus actrița.

