De Denisa Macovei,

Mai în glumă, mai în serios, Paula Chirilă a povestit cu umor despre perioada în care a stat în autoizolare și ce activități a deprins. Rămasă fără niciun proiect de televiziune, dar și cu spectacolele de teatru suspendate, actrița s-a apucat să meșterească.

„Știi cum zic toți când sunt dați afară și scriu așa, cum am scris și eu cred, de fapt sigur am scris, că au plecat să caute proiecte noi. Te-a dat afară, aia e. Așa și eu acum. Sunt între proiecte, sunt în căutare. Acum serios vorbind, perioada asta nu am fost șomeră. Eu sunt angajată la Pitești, la Teatrul din Pitești. Dar mi-am luat măsuri de precauție și am început să mă reprofilez. Am băgat tare-tare pe o nișă care o să meargă. Bricolaj. M-am băgat pe bricolaj. Am făcut o băncuță în balcon. Am și zugrăvit în dormitor”, a povestit Paula la emisiunea „Welcom as in aor home” a lui Marius Manole și Ilona Brezoianu.

Actrița este sigură că până se vor relua spectacolele se vor găsi clienți care să-i solicite serviciile. „Vrei un meșter de lux? Apelezi la mine. Eu sunt prima. Vin pe hălățel de mătase, pe rochie de nuntă. Este bricolaj de lux. Dacă nu mai merge cu teatrul asa e nișa mea: bricolaj de lux și zugrav de lux că merg mână în mână”, a mai spus amuzată Paula. De altfel, în același spirit de glumă, Chirilă a afirmat că vede în bricolaj o meserie de viitor, căci în ultimii ani a fost mai mult actriță de castinguri decât de scenă. „Eu sunt actriță de castinguri. Să știi că e o meserie. Eu nu trec de casting, dar merg la toate. Sunt excepțională pentru castiguri ca să se potrivească altele pentru locul pe care îl fac eu acolo”.

Citeşte şi:

Andreea Bălan exclude orice idee de împăcare cu fostul soț. Ce face artista atunci când George Burcea vine să-și vadă fiicele

Proprietarii de restaurante spun că distanțarea socială le omoară afacerile. Graficul care arată cât de afectate sunt localurile de noile măsuri

Mihai Bendeac s-a filmat în timp ce își face un test pentru anticorpi COVID-19. De ce nu s-a dus la spital când a avut simptomele specifice infecției

GSP.RO Serena Williams dezvăluie cum a fost „agățată” de soțul ei: „I-am spus să plece”. Răspunsul lui

HOROSCOP Horoscop 19 mai 2020. Scorpionii pot pierde unele beneficii