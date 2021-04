Paula Seling e una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi, mereu a ajuns la sufletul publicului cu melodiile sale sensibile. Artista, care e căsătorită de 15 ani cu Radu Bucura, nu a mai avut concerte, așa că a stat acasă și s-a preocupat tot de pasiunea ei, a compus melodii, a editat clipuri și a cântat în fața fanilor pe rețelele de socializare. „Avem mai mult timp să ne ocupăm de creație și produc­ție. Avem timp să pregătim, să gân­dim, să com­punem, să filmăm și să visăm cum să ne ți­nem ascultătorii aproape. De-a lun­gul pan­demiei, am format o mică comunitate pe Face­book și YouTube, mai nou pe Instagram și Twitter, unde îi țin la curent cu activitatea mea pe toți fanii și iubitorii muzicii mele. Ba chiar, am și organizat pentru ei spectacole direct de aca­­să, din sufragerie, live.”, a declarat artista pentru Formula As.

Paula Seling: „Sunt pasionată de sport”

Nu mulți știu faptul că artista este pasionată de sport din copilărie. A lucrat de-a lungul anilor cu mulți antrenori, iar acum s-a perfecționat. Ea e cântăreața care face sport de performanță, înoată de 120 de ori în bazin la un singur antrenament.

„Sunt pasionată de sport. De mică alerg, mă mișc, am fost membră a clubului „Ecosport”, unde făceam în fiecare weekend drumeții în pădure și pe tra­see de munte, și cățărări. Am făcut fitness din li­ceu și în mod organizat, cu multiplul campion na­țio­nal și balcanic Florin Uceanu, am făcut scufun­dări, încă din facultate, cu Bogdan Ungureanu, și am ajuns să îmi perfecționez înotul cu noul meu ins­tructor, Antonio Costea. Am ajuns să înot, cu pal­mare și labe, 120 de bazine într-un singur an­trenament.

Încerc să mă mențin în formă, pentru că îmi doresc să am o viață și o carieră lungă. Me­reu am admirat persoanele care, prin sport și ali­mentație, au dus o viață plină de energie până la fi­nal. Am grijă ce mănânc, sunt vegană de peste trei ani, după ce timp de șapte ani am fost vegetariană. În total, peste 10 ani de nemâncat carne. E ceva! Și sincer, se simte, am o stare bună, am energie și rezistență la muncă și efort. Îmi place să muncesc. Astfel mă simt utilă. Am grijă și de pielea mea, uti­lizând creme și uleiuri naturale, cunoscute pentru efectul lor anti-îmbătrânire. Studiez destul de mult la pian, citesc despre lucruri care mă interesează și încerc să mă mențin optimistă mereu.”, a spus ea pentru aceeași sursă.

