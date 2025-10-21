Paula Seling se află încă în proces de recuperare. Artista întâmpină acum dificultăți de mobilitate și estimează că refacerea completă va mai dura încă trei luni.

„O să mai dureze vreo trei luni. Recuperarea e grea. Eu am făcut o cascadorie. Tu știi că eu, când fac cascadorii, trebuie să fie memorabile. Dacă fac o treabă, o fac bine…

Am căzut de pe trotineta electrică și mi-am fracturat clavicula. Mergeam să cumpăr roșii. M-am dus pentru că aveam oaspeți și voiam să îi uimesc cu o salată, nu mai aveam roșii, m-am dus repede (…).

Din păcate, am aterizat forțat. Mi-am rupt clavicula. E complicat, pentru că mușchiul sternocleidomastoidian trăgea de ea în sus și restul musculaturii trăgea în jos. În două zile și jumătate s-a deplasat cu doi centimetri și jumătate, iar maximumul care se putea obține printr-o lipire naturală era doar o pseudoarticulație. Atunci mi-a spus domnul doctor că voi fi mereu cu umărul căzut, tot timpul cu probleme”, a povestit cântăreața în podcastul „Acasă la Măruță”.

„Când nu te aștepți, totul era minunat… De aici învățăm să ne bucurăm de fiecare clipă, pentru că întotdeauna există alții care trec prin lucruri mai grele. În fiecare clipă când suntem sănătoși, suntem bine, râdem, cel mai important este că suntem sănătoși”, a mai spus ea.

Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a devenit mama Elenei în urmă cu 8 ani, când a adoptat-o pe micuță, împreună cu fostul ei soț, Radu Bucura. Artista și acesta au divorțat în 2022 după 17 ani de căsnicie, însă au rămas în relații bune de dragul fetei lor, în vârstă acum de 11 ani.







