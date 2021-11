Detectivii Mihaela Rădulescu, Alex Bogdan, INNA și Horia Brenciu se vor reîntâlni în această seară în cel mai secretos show de televiziune, prezentat de Pavel Bartoș, „Masked Singer România”, pentru a afla ce vedete se ascund în măști. O nouă serie de indicii și noi prestații muzicale vor adânci și mai tare misterul din jurul celor 7 celebrități rămase în competiție.

Fluturele, Muma Pădurii, Lady Panda, Oul Dragonilor, Pinguinul, Șaorma și Albina reintră pe scena Masked Singer, în această seară, pentru a ține păstrat ascuns cel mai mare secret din istoria televiziunii: identitatea lor. Competiția va trece într-o altă etapă pentru că în lupta pentru marele trofeu va mai intra o mască: Păunul. Cu drepturi depline, personajul va încerca să-și securizeze locul în emisiune și să ajungă cât mai aproape de Marea Finală.

Fluturele oferă noi indicii: „Oricât ai fi de tăvălit de soartă trebuie să te ridici, să te scuturi și să mergi mai departe”

Joi seară, Fluturele îi va surprinde pe detectivii Masked Singer România cu piesa pe care alege să o cânte: „E piesa mea, Flashback!”, va spune INNA. Indiciile pe care masca le va oferi vor crea și mai mult mister în jurul persoanei care și-ar putea ascunde identitatea sub costum. „Mă bucur că nu v-am întristat săptămâna trecută cu povestea mea. Pe cât de încercată mi-a fost viața, pe atât de colorat îmi e sufletul. M-am schimbat enorm și am învățat să cad în picioare. Am învățat că oricât ai fi de tăvălit de soartă trebuie să te ridici, să te scuturi și să mergi mai departe. Sunt un fluture complet, mi-am găsit și jumătatea. Fluturii din stomac s-au activat când mi-am zărit pentru prima oară partenerul. Nu sunt o romantică, dar îmi ador soțul. Știu ce vreau de la viață și nu fac rabat de la nimic când vine vorba de familie”, va spune Fluturele în această seară, la „Masked Singer România”.

Ce mască va pleca acasă în această săptămână, dar și cum va arăta competiția măștilor, vedem astăzi, de la ora 21:30, la PRO TV.

