Pavel Bartoș, adevărul despre relația cu Dan Negru. „Nu, pentru că eu am o altă concepție”

Pavel Bartoș a vorbit despre relația cu Dan Negru. Până acum, nimeni nu a știut că cei doi sunt prieteni. „Nu e rivalul meu, este prieten cu mine, ne știm de atâția ani.

Nu am luat-o niciodată ca pe o rivalitate, iar eu când fac o emisiune n-o fac să mă lupt cu cineva, o fac să bucur oamenii. S-a întâmplat anul trecut că i-am bucurat și a făcut PRO TV emisiune de Revelion, n-a fost nicio cilpă să fiu rival cu cineva sau să mă bat cu cineva. Eu o fac să bucur oamenii.

Dacă bucur oamenii, atunci lumea îi apreciază și pe ăla, și pe ăla. Și mai am o vorbă, e loc pentru toată lumea. Cu cât există mai multă concurență, cu atât e mai bine pentru noi toți”, a declarat Pavel Bartoș, conform celor de la Cancan.

De asemenea, Pavel Bartoș a mărturisit că de Revelion va fi alături de cei dragi, așa cum s-a întâmplat în fiecare an.

„Nu, eu de Crăciun și de Revelion nu! De câțiva ani eu nu mai prezint de Revelion. Sunt liber, sunt doar al familiei, Crăciunul și Revelionul sunt doar ale familiei.

36 de copii români, abuzaţi sexual de un cetăţean german, judecat în libertate. El cerea să-i fie aduse „fete de 12-13 ani, slabe"

Nu, pentru că eu am o altă concepție. Nu înseamnă că am ceva cu artiștii care fac asta. Foarte bine, bravo lor, dar când ai copii care cresc nu vreau să regret că nu am petrecut cu ei cât mai mult timp, că nu am creat cât mai multe amintiri.

Poate unele dintre cele mai importante amintiri le creezi în preajma sărbătorilor, unde suntem cumva împreună, pentru că avem timpul ăsta liber”, a mai completat prezentatorul de la Vocea României.

