Kanal D va aduce pe micile ecrane „Pe mâini bune” (titlu original: „Hekimoglu”), adaptare după „Dr. House”, serial care a cucerit publicul din întreaga lume.

„Pe mâini bune” apare la Kanal D pe 11 februarie 2026

Începând din 11 februarie 2026, miercurea și joia, de la ora 23.00, telespectatorii vor putea urmări această producție din Turcia, care are un scenariu imprevizibil și personaje memorabile.

Fiecare episod al producţiei transformă experiența vizionării într-o călătorie intensă, în care fiecare decizie medicală are consecințe, iar interacțiunile dintre personaje dezvăluie laturi neașteptate ale personalității lor.

Serialul combină misterul medical cu tensiunea profesională și poveștile de viață ale personajelor, oferind publicului un echilibru perfect între dramă, umor și emoție și promițând să țină telespectatorii cu sufletul la gură.

Povestea îl are în centrul acțiunii pe Ateș Hekimoglu (interpretat de Timucin Esen), varianta turcească a celebrului Dr. House, un personaj genial, dificil și fascinant. În recuzita carismatului doctor, telespectatorii vor regăsi până și celebrul baston al lui Dr. House, interpretat în varianta originală de celebrul Hugh Laurie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Ateș Hekimoglu este un doctor de succes, renumit pentru expertiza sa în boli infecțioase și nefrologie, care stârnește atât tensiune, cât și admirație. Metodele sale neconvenționale și provocatoare îi permit să rezolve cazuri imposibile și să salveze vieți, iar serialul urmărește atât dilemele profesionale, cât și cele personale ale echipei, arătând cum oameni cu caractere diferite învață să colaboreze și să se susțină reciproc.

Alături de Ateș Hekimoglu, telespectatorii vor descoperi și echipa imbatabilă a spitalului, formată din personaje puternice, fiecare cu propria poveste. Orhan Yavuz (Okan Yalabik) este specialist în oncologie și singurul prieten adevărat al lui Ateș Hekimoglu, vocea rațiunii și conștiința sa. Deși sunt complet opuși ca personalitate, împreună formează o echipă echilibrată și eficientă.

Timucin Esen are rolul principal în adaptarea după „Dr. House”

Ipek Tekin (Ebru Ozkan Saban), specialistă în endocrinologie și boli metabolice, decan al Facultății de Medicină și administrator al spitalului, este prietena lui Orhan Yahuz și a lui Ateș Hekimoglu încă din școală. Independentă, puternică și extrem de empatică, Ipek Tekin tolerează și înțelege metodele dificile ale doctorului și contribuie activ la vindecarea pacienților.

Mehmet Ali Çaglar (Kaan Yıldırım), neurolog, este cel mai critic membru al echipei față de Ateș Hekimoglu. Crescut într-un cartier sărac din Istanbul, ambițios și muncitor, Mehmet Ali este adesea depășit de propriile așteptări. Admiră geniul doctorului și, deși încearcă să păstreze distanța emoțională, este manipulat subtil de mentorul său.

Emre Acar (Aytac Şașmaz) este specialist în cardiologie și terapie intensivă coronariană. Bogat și chipeș, Emre Acar a avut o copilărie dificilă, fiind abandonat de tată la 15 ani și nevoit să își susțină singur mama. Își dorește să-l impresioneze pe Ateș Hekimoglu și să-și demonstreze valoarea, iar în timp, latura sa profund umană se dezvăluie în relația cu pacienții.

Zeynep Can (Damla Colbay) este specialistă în imunologie. Deși serioasă și distantă, Zeynep Can este profund empatică și orientată către pacienți. În timp ce pasiunea doctorului sunt puzzle-urile medicale, pasiunea ei sunt oamenii. Colaborarea cu Ateș Hekimoglu o transformă și o ajută să-i înțeleagă metodele, depășindu-şi astfel propriile limite.

Serialul din Turcia, difuzat miercuri și joi, de la ora 23.00

Pe unii dintre actorii distribuţiei serialului „Pe mâini bune” telespectatorii au mai avut ocazia să îi urmărească la Kanal D. Timucin Esen, interpretul personajului central, a mai strălucit în rolul Kadir, din serialul „Gulperi”, pe Okan Yalabik telespectatorii au avut ocazia să-l urmărească rolul lui Ibrahim Pasa, în producţia „Suleyman Magnificul – Sub domnia iubirii”, iar Ebru Ozkan Saban a cucerit telespectatorii şi cu rolul Dilarei din serialul „Furtuna pe Bosfor”.

„Pe mâini bune” combină misterul medical, tensiunea profesională și poveștile de viață, oferind publicului o experienţă memorabilă în faţa micului ecran. Producţia va fi difuzată miercurea și joia, de la ora 23.00, la Kanal D.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE