Unde au avut loc filmările pentru serialul „Pe mâini bune” de la Kanal D. Actorii au primit consultanță de specialitate

Dincolo de o distribuție de excepție, cu actori foarte cunoscuți în Turcia, serialul a trezit interesul fanilor prin maniera detaliată în care sunt abordate cazurile medicale și cadrele care redau fidel atmosfera dintr-un mediu spitalicesc adevărat.

Spitalul din serialul „Pe mâini bune”, locul unde profesează dr. Hekimoglu și echipa sa, denumit „Istanbul Valide Atik Egitim ve Araştirma Hastanesi” (traducere: „Spitalul de Învățământ și Cercetare Valide Atik din Istanbul”), există în realitate, însă sub o altă denumire!

Actorii s-au documentat pentru a da viață personajelor

Anumite secvențe medicale, precum cele cu RMN și săli funcționale, sunt filmate în afara studioului, într-o unitate spitalicească adevărată, „Okan Universitesi Hastanesi”, care se află în districtul Tuzla, o suburbie de pe partea asiatică a Istanbulului.

Ca parte din pregătirea pentru serial, actorii au vizitat mai multe spitale, astfel încât să simtă atmosfera unui asemenea mediu, să vadă ce echipamente medicale există și să poată interacționa cu medici șefi de secție.

Fiecare actor s-a documentat despre specialitatea personajului pe care îl interpretează, iar autenticitatea abordării cazurilor medicale din serial a fost întărită de prezența constantă pe platou a unei asistente medicale. De asemenea, un medic a oferit periodic consultanță pentru realizarea serialului.

Pentru a intra în pielea personajului, Timucin Esen, actorul care îl interpretează pe doctorul Ateş Hekimoglu, a fost în medii spitalicești, unde a avut ocazia să observe îndeaproape relația medic-pacient.

În pregătirea pentru rolul său, Aytac Şaşmaz, actorul care îl interpretează pe rezidentul Emre Acar, a petrecut timp la „Çapa Tip Fakultesi” („Facultatea de Medicină Çapa din Istanbul”). El a declarat că a fost extrem de surprins să întâlnească acolo un medic care semăna izbitor cu Dr. House, la care veneau mereu pacienți cu diferite simptome. Ca și în cazul lui Hekimoglu, și acesta se consulta cu echipa sa.

O actriță nu se uitase la „Dr. House”

Damla Colbay, actrița care o interpretează pe rezidenta Zeynep Can, a mărturisit că nu urmărise „Dr. House” anterior primului contact cu producția „Pe mâini bune”. Ea a descoperit întâmplător structura și atmosfera serialului, la recomandarea unui prieten.

Nici Kaan Yildirim, cel care îi dă viață rezidentului Mehmet Ali Çaglarn, nu era familiarizat cu serialul „Dr. House”. După ce a primit oferta de a face parte din producția „Pe mâini bune”, a avut parte de un adevărat maraton în fața ecranului, el vizionând primele două sezoane în doar trei zile.

