Pentru câți bani și-a vândut Tina Turner drepturile muzicale. Artista va împlini în noiembrie 82 de ani

Celebra cântăreață, care în luna noiembrie va împini 82 de ani, a semnat un contract prin care şi-a vândut drepturile ce vizau încasările obţinute din vânzarea discurilor sale, procentul primit în calitate de compozitoare a pieselor sale, precum şi dreptul de folosire a numelui, imaginii şi reprezentărilor sale, a precizat compania BMG.

Până la acest moment, compania nu a dezvăluit suma plătită, însă surse din industrie au dezvăluit pentru BBC că ar fi vorba despre 50 de milioane de dolari.

Catalogul muzical al cântăreţei Tina Turner include piese de mare succes, precum „Private Dancer”, „What’s Love Got To Do With It”, „The Best” şi „GoldenEye”, iar activitatea ei de artist solo include 10 albume de studio, două albume live, două coloane sonore şi cinci compilaţii, scrie Agerpres.

„La fel ca pentru oricare alt artist, protejarea muncii mele de-o viaţă şi a moştenirii mele muzicale reprezintă ceva personal. Sunt încrezătoare că alături de BMG şi Warner Music cântecele mele se află în mâini profesioniste şi de încredere”, a declarat Tina Turner.

Tina Turner s-a retras din industria muzicală în 2009, dar a revenit anul acesta pe micile ecrane cu documentarul „Tina”, despre viața ei, produs de HBO.

