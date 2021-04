Pepe a suferit mult după divorțul de Raluca. „Își punea alea și repeta singur”

Cei doi sunt foarte buni prieteni și s-au susținut reciproc de-a lungul timpului. „Dau din casă acum. El a avut Mc Hammer (n.r. personajul de la Te cunosc de undeva) în iarnă, atunci când a avut o situație foarte grea.

El atunci era… nu era. Nu era ok. El nu era ok. Stăteam cu el la masă, cu copiii și stătea în capul mesei, își punea căștile și spunea:

Mă scuzați un pic, dar brusc așa, le punea. Își punea alea și repeta singur 2, 3 ore.”, a declarat Oana Roman în emisiunea lui Pepe de pe canalul de YouTube.

„El nu era deloc ok în momentul ăla. Nu era ok. Avea în cap… Noi am fost la tribunal, a fost nasol.”, a mai zis fosta soție a lui Marius Elisei.

