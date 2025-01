Juratul emisiunii „Chefi la cuțite” se afla în România, la filmări, în momentul în care a fost anunțat de ceea ce s-a întâmplat cu pizzeria sa.

Bucătarul, care este singurul chef român cu o stea Michelin, deține cinci localuri de lux atât în România, cât și în Italia.

Potrivit Cancan, hoții au forțat intrarea din spatele localului, după care au intrat în coridorul de la sol care separă clădirea de curtea acoperită a pieței.

Chef Richard Abou Zaki a declarat că în momentul în care a avut loc jaful, el se afla în România, unde filma pentru emisiunea „Chefi la cuțite”, al cărui jurat este.

„Azi dimineață am venit în România pentru că aveam niște filmări pentru Chefi la cuțite. În timp ce filmam, m-au sunat și m-au anunțat că hoții au intrat aseară la Controluce, apoi am primit și pozele. Au forțat intrarea din spate și, din păcate, au distrus mai multe elemente si au furat telefoanele mobile pe care se notează comenzile. Au dispărut și niște sticle de vin și șampanie, iar Poliția a început o anchetă”, a declarat chef-ul pentru Cancan.

Ce spunea Richard despre copilăria lui

În cadrul unui interviu acordat recent, acesta a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre familia lui. Richard este căsătorit și are o fetiță.

„Copilăria mea nu a fost așa ușoară. Nu am așa multe amintiri. Am trăit în România până la 5 ani. Mama a plecat în Italia, ca să muncească acolo, iar pentru o perioadă, eu am rămas cu bunica la țară. Aveam animale și păsări, luam ouăle din coteț, o mai ajutam pe bunica, dar îmi aduc aminte că mă jucam în fiecare zi.

Apoi, de la 5 ani, am venit alături de mama în Italia. La început nu mi-a plăcut, apoi am schimbat locul și am reușit să mă adaptez. Așa a început viața mea adevărată în Italia. Îmi amintesc că eram foarte obraznic când eram mic. A fost o perioadă când mama era chemată des la școală. I-am creat ceva probleme, dar apoi, în câțiva ani, m-am responsabilizat și nu a mai fost cazul ca mama să fie deranjată (n.r. râde)”, a spus Richard pentru sursa citată.







