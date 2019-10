De Daria Maria Diaconu,

La cinci ani de la nunta lor din Italia și cu patru copii în comun, Kim Kardashian și Kanye West formează unul dintre cele mai unite cupluri din lume, chiar dacă nu au fost feriți de probleme sau scandaluri, relatează larepublica.pe.

Într-unul dintre episodele reality show-ului “Keeping up with the Kardashians”, Kim kardashian dezvăluia cum l-a cunoscut pe cel care îi este soț în prezent. Ea mărturisea că la început acesta nici nu știa să-i pronunțe corect numele.

„L-am cunoscut pe Kanye în 2002 sau 2003. Pe atunci înregistra o melodie cu Brandy și îmi amintesc că am ieșit într-o zi cu el la o petrecere. Ulterior ne-am văzut de mai multe ori… El i-a întrebat pe niște prieteni comuni „cine era această Kim Kar-de-jon” pentru că nici măcar nu știa să-mi pronunțe numele”, povestea Kim kardashian.

Cu toate că s-au întâlnit în anul 2002, relația dintre cei doi a început aproape 10 ani mai târziu. În toată această perioadă, Kanye West avusese o relație cu designerul Alexis Phifer, în timp pe Kim Kardashian forma un cuplu cu sportivul Reggie Bush. Apoi, el a început o poveste de dragoste cu modelul Amber Rose, în timp ce i-a a făcut o nuntă de 4 milioane de dolari cu Kris Humphries, de care s-a separat după doar o lună și jumătate.

Recomandări Gară de 8 milioane de lei cu lacătul pe ușă. Fost angajat: ”Nu a fost folosită niciodată. S-au cheltuit banii aiurea”

„După ce am divorțat de Kris Humphries, m-am gândit că Kanye o să mă sune. Nu a fost așa și după șase luni am pus mâna pe telefon și l-am sunat eu”, mărturisea Kim Kardashian.

Prima întâlnire oficială au avut-o în aprilie 2012, la New York, unde ambii participau la Săptămâna Modei.

În data de 21 octombrie 2013, Kim Kardashian aniversa împlinirea a 33 de ani. Atunci a cerut-o Kanye în căsătorie, dăruindu-i un inel cu diamant de 15 carate, creat de Lorraine Schwartz. La aproape un an distanță, în data de 24 mai 2014, Kim Kardashian și Kanye West s-au căsătorit la castelul Forte Belvedere din Florența, Italia.

În iunie 2013 a venit pe lume primul copil al cuplului, North West. Saint West, cel de-al doilea copil al cuplului, s-a născut în data de 5 decembrie 2015. În 15 ianuarie 2018 s-a născut, cu ajutorul unei mame-surogat, al treilea copil, Chicago. Un an mai târziu, familia s-a mărit cu cel de-al patrulea copil, Psalm West.

Despre Kim Kardashian și Kanye West au existat diverse zvonuri cum că ar divorța, însă niciunul dintre aceste zvonuri nu a fost confirmat, cei doi înțelegându-se perfect și având o familie foarte frumoasă împreună.

FOTO: Hepta