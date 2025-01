Cuplul s-a cunoscut pe vremea când amândoi activau în politică și dintr-o prietenie frumoasă s-a născut o poveste de iubire specială. Cei doi s-au cununat civil la Ambasada României din Beijing în cadrul unui eveniment restrâns, iar mai târziu au organizat o nuntă fastuoasă în România. În anul 2008, cei doi au devenit părinții unei fetițe, Irina, acum în vârstă de 17 ani.

Pe vremea când s-au cunoscut, Ponta era căsătorit cu Roxana Ponta, iar Daciana se afla într-o relație cu un voleibalist.

„Eu am cunoscut-o pe Daciana în politică, a fost europarlamentar înainte de a fi fiica lui Ilie Sârbu sau soţia mea”, spunea în urmă cu mai mulți ani Victor Ponta, potrivit Unica. În 2020, Victor Ponta și Daciana Sârbu au decis să mai adopte o fetiță, Maria.

Bărbații din viața Dacianei Sârbu

Puțini sunt însă cei care știu că Daciana Sârbu a avut o relație cu Mihai Morar, înainte de a-l cunoaște pe Victor Ponta. Din păcate, relația lor a fost una scurtă, iar în urmă cu ceva timp, Daciana a vorbit despre acest subiect.

„Ieşim împreună de câteva săptămâni. Nu îmi place să vorbesc despre viaţa mea personală. Este un start! Este o întâmplare că este o persoană publică. Putea foarte bine să nu fie. Este vorba de un om. Nu ştiu dacă este vorba de dragoste, ci mai degrabă de respect reciproc şi apreciere”, spunea la vremea respectivă despre Mihai Morar.

De asemenea, s-a zvonit că Daciana Sârbu ar fi avut o relație și cu Tudor Chirilă. „L-am cunoscut în vară, când l-am rugat să mă ajute cu bilete la «Vreau să mă întorc bărbat». Spectacolul a fost fascinant şi mi-am spus că ar trebui să îl cunosc mai bine pe Tudor. Ceea ce s-a şi întâmplat. E foarte talentat şi deştept, nu e fiţos şi pot să discut cu el aproape orice. Fără să spun nimănui, am pus busuioc sub pernă în noaptea de Bobotează ca să-mi visez ursitul, dar am avut coşmaruri. Mi-a plăcut foarte mult Tudor Chirilă, dar nu a fost să fie. Încep să cred şi eu că băieţii buni sunt luaţi”, mărturisea Daciana Sârbu în urmă cu mai mulți ani

