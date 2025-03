Ponta a fost întrebat la podcastul găzduit pe contul de YouTube HappyFishTV dacă a fost ofițer SIE și a replicat că știe cum trebuie să răspundă în astfel de cazuri.

„Nu. Că așa trebuie să răspund. Este exact genul de întrebare… Am citit la un moment dat… Avea un mic text Umberto Eco, zicea «Domnule, despre masoni, dacă ești mason, prima obligație nu spui că ești mason». Deci, eu cunosc legea foarte bine. Nu sunt ofițer al niciunui serviciu de informații. Dar, în rest, dacă am fost acum 20, 50 de ani, dacă am fost, trebuie să vă spun nu. Dacă n-am fost, oricum vă spun nu”, a afirmat Victor Ponta, luni, 24 martie.

Întrebat dacă acum este în rezervă și poate să spună adevărul, pentru că nu mai este nicio problemă, Ponta a replicat: „Nu! Nu! Nu! Nu sunt! Nu sunt nici activ, nici în rezervă, nici în retragere”.

Victor Ponta și-a depus pe 12 martie candidatura la BEC pentru alegerile prezidențiale 2025, apoi a fost exclus din PSD, după numai câteva ore.

Traian Băsescu a spus prima dată că Victor Ponta a fost ofițer SIE

Dezvăluirea că Victor Ponta a fost ofițer acoperit al serviciului secret SIE a fost făcută de Traian Băsescu în noiembrie 2014, pe vremea când era președintele României.

Băsescu a afirmat la Realitatea TV că premierul de la acel moment, Victor Ponta, a fost ofițer sub acoperire al Serviciului de Informații Externe între 1997 și 2001, în aceeași perioadă în care era și procuror.

„Victor Ponta trebuie să recunoască că în perioada 1997-2001 a fost ofiţer acoperit al SIE, ceea ce arată și saltul lui de la… A fost! În perioada 1997-2001. Ceea ce explică şi propulsarea lui de la Parchetul de la Judecătoria de sector direct în Parchetul General. Nu este nicio bombă, este o realitate pe care eu sunt gata să o demonstrez”, a spus Băsescu acum 11 ani.

