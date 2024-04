Cele mai spectaculoase momente artistice, numere inedite și concurenți talentați se văd duminică, de la 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, în cel mai nou episod „iUmor – Alege comedia” sezonul 16.

În cea de-a noua ediție „iUmor – Alege comedia” sezonul 16, Edu Boneco, originar din Brazilia, cu milioane de urmăritori în mediul online, a urcat pe scena „iUmor” cu un număr savuros de jonglerie și a surprins pe toată lumea nu doar cu numărul său artistic, dar și cu povestea lui de viață.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Am locuit pe străzile din Brazilia mai bine de 15 ani! La vârsta de 9 ani, deja locuiam pe stradă, dormeam în pasaje subterane și a fost o perioadă foarte grea, pentru că 15 ani nu sunt 15 zile…”, însă asta nu l-a împiedicat să muncească din greu și să-și întemeieze o familie: „Pe stradă mi-am făcut o familie, am început să fac jonglerie și, în prezent, am un moment artistic cunoscut nu doar în Brazilia, ci în lumea întreagă!”, a povestit Edu, emoționat.

Recomandări REPORTAJ pe holurile Spitalului Sf. Pantelimon, unde se anchetează decesele suspecte ale 17 oameni. „La ATI e scandal în fiecare an, se mănâncă între ei”

„Este un om frumos, care se bucură de orice lucru mărunt!”, a declarat Cosmin Natanticu, iar Cătălin Bordea, la rândul lui, a apreciat momentul artistului: „Este un băiat extraordinar, care a ajuns departe la propriu!”.

Întregul moment poate fi urmărit duminică seara, începând cu ora 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Și în cel de-al 16-lea sezon „iUmor”, Delia, Cheloo, Cătălin Bordea şi Cosmin Natanticu se vor așeza la masa juriului și se vor lăsa surprinși de cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii, de la stand-up, dans, teatru, magie sau mimă și până la cele mai neobișnuite demonstrații de talent.

Urmărește-ne pe Google News