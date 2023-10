Nargi are 23 de ani, este originară din Chișinău și are propria afacere de bijuterii. Spune despre ea că e „o persoană ambițioasă, prietenoasă și destul de sociabilă”. „Tot timpul mi s-a spus că sunt arogantă, mai ales în cercurile astea noi.

Îmi place viața bună, îmi place să mă distrez, îmi place să merg la restaurante mișto, îmi place să călătoresc. Îmi place să primesc cadouri. Îmi place flirtul… depinde cu cine. Nu există oameni ideali, în afară de mine… Glumesc!”, a mărturisit concurenta în emisiunea de la Pro TV.

Întrebată despre cum își dorește să arate viitorul ei iubit, Nargi a zis: „Bărbatul ideal trebuie să fie deștept sau frumos ori bogat. Dacă le are pe toate trei, e perfect”. Acum, într-un interviu pentru Libertatea, Nargi de la „Love Island România” a mărturisit motivul pentru care participă la emisiune, dar și detalii din viața ei dincolo de show.

Libertatea: Cum te-ai gândit să participi la „Love Island România”? Pare că show-ul ți se potrivește perfect, ai făcut furori din prima seară.

Nargi: Mi s-a părut ceva interesant, am luat-o ca pe o provocare și am zis că dacă e să fie chimie între mine și cineva din emisiune, bine, dacă nu, aia e, a fost o experiență plăcută.

-Cum au fost relațiile tale înainte de show? Ai fost la un pas de căsătorie?

-Depinde, am avut și relație toxică, am avut și o relație normală, am avut mai multe tipuri de relații. Nu au fost asemănătoare. Cea mai lungă a fost de un an și un pic. Nu am fost la un pas de căsătorie, dar am fost cerută.

-Ți-ai înșelat vreodată partenerul?

-Nu.

-Ai 23 de ani și ești antreprenor, nu? Cum a pornit afacerea ta cu bijuterii?

-Cumva am fost tot timpul pasionată de bijuterii, de când eram mică, eram tot timpul în dulapul mamei de bijuterii, umblam pe acolo și mi le puneam, mă duceam la școală cu ele. Am observat că în România cumva nu e o concurență foarte mare la capitolul ăsta și așa am început, cu pași mici, să-mi deschid propria afacere cu bijuterii.

-Reușești să te întreții doar din această afacere sau ai și alte activități? Ești fotomodel sau creator de conținut în mediul online?

-Mă întrețin din această afacere, dar nu doar afacerea e sursa mea de venit. Sunt și fotomodel, și creator de conținut, undeva la mijloc… Sunt puțin din amândouă.

-Cum arăta viața ta înainte de „Love Island România”? Ai un program de muncă, altul de relaxare?

-Duc o viață normală, muncesc zilnic pentru businessul meu, fac comenzi pentru clienți, pregătesc produse noi, poze pentru social media, lucrez la site. Ies cu fetele în oraș, merg la film o dată pe săptămână, la club o dată pe lună. Cam așa.