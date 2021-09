Preselecții sezonul 12 „Românii au talent”. Ana Maria Mărgean: „Nu ratați ceea ce poate fi șansa vieții voastre”

În luna septembrie, caravana preselecțiilor va trece prin toată țara în căutarea curajoșilor care vor să fie văzuți de cei de acasă: 8 septembrie, Constanța (Hotel Oxford), 10 septembrie, Galați (Hotel Ibis Styles Dunărea Galați), 12 septembrie, Iași (Hotel Unirea), 17 septembrie, Timișoara (Hotel Ibis Timișoara City Center), 19 septembrie, Cluj (Hotel Golden Tulip Ana Dome), 21 septembrie, Brașov (Hotel Kronwell).

Pe 25, 26 septembrie, la World Trade Center, în București va fi ultima oprire a caravanei și ultima șansă pentru cei mai talentați să facă parte din distribuția celui de-al 12-lea sezon.

Ana Maria Mărgean, cea care a reușit să obțină butonul auriu de la Andra, iar apoi voturile celor de acasă și a devenit câștigătoarea sezonului #unusiunu, le-a transmis un mesaj acelora care încă nu și-au găsit curajul să se înscrie. „Românii au talent a fost mai mult decât o experiență de viață, a fost un proiect care m-a ajutat să mă descopăr pe mine și să mă las cunoscută de către toți cei de acasă. A fost ocazia de a cânta și de a mă bucura de prezența pe scenă.

Visul meu a început de la preselecții; toate sacrificiile (orele de canto și ventrilocie, studio, competiții) fuseseră deja răsplătite prin faptul că am trecut de preselecții și eram acceptată să particip la un show de talente de acest calibru. Așa că atunci când am auzit că încep pregătirile pentru sezonul 12, am avut un singur gând… să le spun tuturor să nu rateze ceea ce poate fi șansa vieții lor.

Dacă eu am putut, oricine poate, cu muncă, determinare, cu siguranță vor ajunge acolo unde-și doresc. Eu am avut emoții, așa că să nu se gândească la asta. Ci să creadă că e momentul lor și să le arate tuturor că merită să ajungă cât mai departe. Succes și abia aștept să îi văd la TV pe toți cei care se vor înscrie, să văd momente diferite și spectaculoase, așa cum acest show ne-a obișnuit!”, a transmis ea.

