Prima imagine cu Alexandra Dinu în platoul Românii au talent. Cum a fost aranjată actrița

Primele filmări au avut loc în Republica Moldova, iar actrița pare că s-a integrat bine în juriu, lângă ceilalți trei colegi. Imagini cu apariția ei au fost publicate pe Instagram de make-up artistul Miki Puran, cea care s-a ocupat de machiajul Alexandrei.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit.

Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul!

Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba”, declara Alexandra înainte de începerea filmărilor, potrivit Click.

