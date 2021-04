Prima imagine cu Mioara Roman, în centrul pentru vârstnici. Cum arată acum mama Oanei

Mioara Roman i-a trimis o fotografie în care apare cu un buchet de flori în mână, astfel că femeia i-a făcut fiicei sale o surpriză, de la distanță.

„Probabil cea mai frumoasă imagine de azi! Mama trimițându-mi flori printr-o poză superbă. Te iubesc, mama!”, este mesajul transmis de Oana Roman, după ce a primit fotografia cu mama ei.

Ultimul an din viața Oanei nu a fost unul ușor. A divorțat de soțul ei, Marius Elisei, iar mama acesteia a avut probleme de sănătate. Cu toate astea, fosta prezentatoare TV a găsit puterea de a merge mai departe, pentru fiica ei.

„Niciodată , dar Niciodată nu am trăit în funcție de de părerea altora. Am ales, iubit și decis pentru viața mea doar în funcție de instinctul meu și de cum am crezut că este bine pentru mine. Nu pentru alții. Pentru că nimeni nu trăiește viața altcuiva.

Este o libertate care mi-a adus liniște și putere să-mi văd de drumul meu. Așa ar trebui să trăim toți. Nu are nimeni dreptul să decidă pentru noi. Nu are nimeni dreptul să ne judece și nici să ne spună cum să trăim.

Atât timp cât am respectat legea și bunul simț, am ales doar eu pentru mine. Nu este o aroganță, este ceea ce ar trebui să fie firescul vieții!

Deci nu, nu iau în considerare judecata și părerea nimănui, decât atunci când eu o cer!”, a postat Oana Roman pe Facebook, cu doar câteva zile înainte de a pleca în vacanță.

